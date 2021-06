Covid: Oms, 'a 6 mesi da inizio vaccinazioni solo 0,4% dosi in Paesi poveri'

Milano, 7 giu. (Adnkronos Salute) - "A 6 mesi da quando sono partite le vaccinazioni anti-Covid, i Paesi ad alto reddito hanno somministrato quasi il 44% delle dosi. Quelli a basso reddito solo lo 0,4%. La cosa più frustrante di questa statistica è che non è cambiato nulla in questi mesi". A farlo presente è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto punto stampa sulla situazione di Sars-CoV-2.

"L'iniqua distribuzione dei vaccini - ha ammonito il Dg dell'Oms - ha permesso al virus di continuare a diffondersi, aumentando le possibilità che emerga una variante che renda i vaccini meno efficaci". L'iniquità nelle vaccinazioni, ha aggiunto, "è una minaccia per tutte le nazioni, non solo per quelle con il minor numero di vaccini".