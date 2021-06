Covid: nel mondo superati i 170 mln di contagi

Washington, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Sono più di 170 milioni le persone che nel mondo hanno contratto il coronavirus Sars-CoV-2. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 170.721.894 il totale delle persone risultate positive a Covid-19 dallo scoppio della pandemia. Sono invece 3.550.179 i decessi per complicanze legate all'infezione.

A essere maggiormente colpiti dalla pandemia sono gli Stati Uniti, con 33.264.396 contagi e 594.568 morti per complicanze. Al secondo posto, per numero di contagi, figura l'India con 28.175.044 casi. Mentre è il Brasile a essere secondo agli Stati Uniti per quanto riguarda i morti confermati, 462.791.