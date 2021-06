Covid: coppia di giovani primi vaccinati in farmacia nel Lazio

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Un uomo prima, una donna poi, marito e moglie. Sono stati loro, una giovane coppia, i primi vaccinati contro Covid-19 in farmacia nel Lazio. Immunizzati in un presidio del quartiere Prati di Roma dove, per inaugurare l'ingresso dei farmacisti nella squadra dei vaccinatori della Regione, sono arrivati anche il governatore Nicol Zingaretti, l'assessore alla Sanita Alessio D'Amato, e i vertici di Federfarma.

"Il primo vaccinato di questa mattina - ha detto il farmacista, Umberto Paolucci - abita di fronte alla farmacia. Poi vaccineremo anche la moglie. Era felicissimo di farlo nella 'sua' farmacia perché ci conosce e si fida. Siamo una squadra. Io e la mia collega faremo l'anamnesi e vaccineremo. Sono emozionato perché è un cambiamento della nostra professione. Dal punto tecnico, invece, nessun problema, sono abituato. Ho fatto il carabiniere ausiliario e l'ufficiale sempre dei carabinieri. Ho molta pratica nei vaccini".

Oggi nella farmacia saranno 10 le somministrazioni, 5 al mattino (già fatte) e 5 nel pomeriggio. "Proseguiremo cosi anche nei prossimi giorni, con un minimo di 5 somministrazioni e un massimo di 10. Oggi tutto si è svolto serenamente. E' un momento importante per la nostra professione, sono contenta di poter vaccinare. Lo avrei fatto sin dall'inizio se fosse stato possibile", ha aggiunto Alessia Ramunno, farmacista "orgogliosamente vaccinatrice".