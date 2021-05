Psicologia: terapia Emdr per superare traumi, 'usata anche dal principe Harry'

Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Il principe Harry, Duca di Sussex, "ha rivelato di utilizzare con successo la terapia Emdr per elaborare il suo trauma" e "ha deciso di intraprendere il percorso Emdr perché non è mai riuscito a gestire le sue emozioni quando viveva a Londra, città in cui ha spiegato di essersi sempre sentito preoccupato e sempre teso e nervoso per ragioni personali legate soprattutto alla tragica scomparsa della madre Diana". A sottolinearlo è l'Associazione Emdr, presieduta da Isabel Fernandez, in una nota.

Il principio fondamentale del metodo Emdr, acronimo di 'Eye movement desensitisation and reprocessing', "è che la mente può guarire dal trauma utilizzando stimoli esterni per aiutare il cervello ad elaborare l'esperienza traumatica e facilitarne la guarigione. Questo particolare metodo, approvato da anni dall'Organizzazione mondiale della sanità, nasce come trattamento per il disturbo da stress post-traumatico, ma viene utilizzato anche per altri disturbi quali ansia e depressione", ricorda l'associazione.

In Italia l'Associazione Emdr da oltre 20 anni si occupa di questo genere di traumi nei confronti delle persone che ne sono state vittime, occupandosi di lavorare su di traumi psicologici, ma anche relazionali sia all'interno della famiglia che all'esterno. "Le pubblicazioni e le ricerche scientifiche sulla sua efficacia, così come le esperienze dei terapeuti che applicano tale metodo, stanno delineando il ruolo sempre più importante dell'Emdr nel campo della psicoterapia del trauma e delle relazioni traumatiche in famiglia", rimarca l'associazione.

Dal 2010 la terapia Emdr è stata riconosciuta come approccio psicoterapeutico, prosegue la nota. Nel 2011 l'Amministrazione per l'abuso di sostanze e servizi di sanità mentale degli Stati Uniti (Samhsa) ha riconosciuto la psicoterapia Emdr tra i trattamenti più empiricamente validati (evidence-based) ed efficaci nel trattamento dell'ansia, della depressione e del Ptsd (disturbo post-traumatico da stress). Dal 2013 è inclusa nelle raccomandazioni dall'Oms come psicoterapia di elezione per il trattamento del Ptsd in bambini, adolescenti e adulti, e per tutti i disturbi legati a situazioni stressanti.

Isabel Fernandez, psicologa e psicoterapeuta, direttrice del Centro di ricerca di psicotraumatologia di Milano, dopo aver pubblicato numerosi saggi, articoli e libri sul trauma, è presidente dell'Associazione italiana ed europea di Emdr e ha al suo attivo oltre 20mila psicoterapeuti formati sul tema del trauma.