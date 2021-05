Covid: Oms, 'non sarà ultima pandemia, impossibile prevenirle tutte'

Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) - "Questa non sarà l'ultima pandemia. Potremmo essere in grado di prevenirne alcune, ma non possiamo prevenirle tutte". E' il monito lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del Global Health Summit in corso a Roma. "La pandemia ha dimostrato che la salute non è un lusso, ma è la pietra angolare della stabilità sociale, economica e politica", ha avvertito.

E per questo il Dg Oms ha chiesto un cambio di passo: la consueta logica del business, ha avvertito, "produrrà il solito risultato: un mondo insicuro, impreparato e ingiusto. Ma con idee audaci, impegni coraggiosi e una leadership coraggiosa, possiamo scrivere un futuro più sano, più sicuro e più giusto per i nostri figli e i figli dei nostri figli".