Covid: Speranza, '28 maggio ok Ema a vaccino Pfizer per 12-15 anni'

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 maggio l'Ema darà l'ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. E' un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d'età le vaccinazioni" contro Covid-19. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19.