Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "In questo momento non sappiamo se potremo raggiungere l'immunità di gregge, ma non è importante. Quello che sappiamo di importante, dai dati di Israele (55% vacc), è che - a meno di sorprese - con i vaccini che abbiamo possiamo sostanzialmente spegnere l'epidemia". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.