Covid: Figliuolo, 'si sta pensando ad AstraZeneca anche per under 60'

Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - "AstraZeneca è un vaccino consigliato per determinate classi, l'Ema dice che va bene per tutti. E' probabile che, nella revisione dovuta all'esperienza durante le vaccinazioni di massa, si possa raccomandare AstraZeneca su una classe inferiore dei 60. Si sta pensando a questo. Ho avuto interlocuzioni con Aifa, Cts, Consiglio superiore di sanità e Istituto superiore di sanità, anche sulla base degli studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna dove hanno finora utilizzato 21 milioni di vaccini". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo natatorio di Ostia.