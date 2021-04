Covid: cardiologa guarita, '4 mesi dopo ancora senza fiato, riabilitazione mi aiuta'

Pavia, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Quattro mesi dopo la guarigione dal Covid, appena camminavo un po' più spedita sentivo subito una sensazione di dispnea, un fiato corto fastidioso, ho fatto alcuni esami e ho deciso di intraprendere il percorso di riabilitazione respiratoria". Lo riferisce Maria Antonietta Bressan, cardiologa ed ex direttore del Pronto soccorso al'Irccs San Matteo di Pavia, reduce dal Covid e ora impegnata nella riabilitazione motoria e respiratoria all'Ics Maugeri di Pavia. "E' necessaria per risolvere i problemi respiratori, sia per riacquistare la forza muscolare dopo la malattia. Io sono alla quarta seduta e risento già molto meglio", testimonia.

"In 6 delle 17 strutture Ics Maugeri sono stati curati 5.810 pazienti Covid e di questi almeno il 30% ha avuto bisogno di riabilitazione respiratoria e neuromotoria", spiegano dalla Maugeri.

"Le malattie vengono quando meno te l'aspetti - sottolinea Bressan - quando dici 'a me non vengono', perché invece si prendono con facilità: essendo medico, ho pensato a tutte le complicanze che potrei avere avuto ed è stata quindi un'occasione per ripensare alla mia vita".