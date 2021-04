Medicina: 6 donne presidenti di società scientifiche incontrano Casellati

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Sei donne presidenti di società scientifiche affiliate alla Federazione italiana società medico-scientifiche (Fims) hanno incontrato oggi la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a Palazzo Giustiniani. Al centro dell'incontro la situazione delle donne-medico italiane e delle loro difficoltà acuite dall’emergenza pandemica. La delegazione era composta da: Vincenza Palermo (Società medici legali aziende sanitarie), Nunzia Pia Placentino (Società scientifica Medicina di famiglia e comunità), Giovanna Spatari (presidente Società italiana Medicina del lavoro), Annarita Vestri (presidente Società Italiana Statistica medica ed Epidemiologia clinica), Antonella Vezzani (presidente Associazione italiana donne medico), Elsa Viora, (presidente Ostetrici ginecologi ospedalieri).

"All’incontro, fortemente voluto dal presidente nazionale Fims Franco Vimercati, era presente anche il presidente nazionale dei Cardiologi dell’Anmco Domenico Gabrielli, ed è stata l’occasione per presentare al presidente Casellati il numero verde (800.189.441) di utilità sociale- sottolinea la nota della Fims - un servizio istituito per fornire all’utenza femminile, attraverso le risposte di 100 donne medico volontarie di diverse specialità, informazioni e consigli sulla salute, sia su aspetti inerenti la situazione pandemica, sia per le diverse esigenze di salute".