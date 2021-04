Covid: Oms, 'Europa verso 51 mln casi, resta uno degli epicentri pandemia'

Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "Il numero totale di casi di Covid-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51 milioni". E l'Europa "è ancora uno dei due epicentri della pandemia, responsabile di più di un terzo dei casi e dei morti a livello globale". Sono i dati che Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, ha voluto mettere sotto i riflettori, avvertendo con una serie di tweet che "la pandemia non è finita" e rimandando al contatore Oms che aggiorna sulla situazione di Covid-19 nel mondo.

"Fra i 10 paesi nel mondo con il maggior numero di contagi segnalati nelle ultime 24 ore, quattro sono europei", ha fatto notare Kluge.