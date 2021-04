Covid: Federfarma, 'entro domani adesioni farmacie a campagna vaccinale'

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - "Le farmacie dovranno aderire entro domani alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Si completa quindi in reclutamento, poi metteremo insieme i dati e comunicheremo alla struttura commissariale le disponibilità delle farmacie. E' questo il nostro lavoro al momento: non abbiamo, ad oggi, delle date per l'avvio operativo della campagna nelle farmacie". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, in merito al 'calendario' per il concreto avvio della vaccinazione in questi presidi del territorio.

Un impegno per il quale i farmacisti devono seguire un corso a distanza, all'Istituto superiore di sanità, che è già attivo, con diversi professionisti iscritti. In Liguria l'esperienza si è già concretizzata, ma si tratta, spiega Cossolo, di "un altro tipo di progetto, che prevede il medico in farmacia. E' un'iniziativa organizzata prima del decreto Sostegni" che norma la partecipazione, a livello nazionale, delle farmacie alla campagna di vaccinazione anti-Covid.