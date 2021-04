Covid: 2,6 mln di vaccini fermi in frigo, 'no ritardi ma scorte per richiami e nuovi arrivi'

Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - C'è un dato che allarma nella corsa della campagna vaccinale verso l'obiettivo delle 500mila immunizzazioni al giorno: 2,6 milioni di dosi ferme nei frigoriferi delle Regioni. Ad oggi infatti sono 11,5 mln le dosi somministrate e 14,1 mln quelle consegnate: c'è quindi uno scarto di circa 2,6 mln di dosi. Dalla struttura del Commissario per l'emergenza chiariscono però che "non c'è nessun ritardo, ma quella differenza è dovuta alle scorte per i richiami, che molte Regioni tengono per le prenotazione già stabilite, e alle nuove dosi arrivate e da utilizzare".

Ad esempio ieri sono arrivate in Italia 1,5 milioni di dosi Pfizer e sono in consegna alla Regioni: "E' chiaro che devono essere ancora caricate nel contatore online, ma andranno conteggiate nei vaccini distribuiti", fa notare la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Quindi, il dato di 2,6 mln di dosi 'ferme' potrebbe anche aumentare. Ma come chiarisce la struttura, "se guardiamo alla percentuale tra dosi distribuite e somministrate, siamo all'81,4%. Un dato non cattivo e che indica come quasi tutte le dosi vengono fatte".