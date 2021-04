Covid: Ema, 'valutazione in corso su vaccino AstraZeneca, conclusioni in prossimi giorni'

Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell'Ema non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena la revisione sarà terminata, domani o giovedì". L'Agenzia europea del farmaco Ema risponde così sulla riunione del comitato di farmacovigilanza Prac nel corso della revisione sui rari casi di trombosi insolite in persone immunizzate con Astrazeneca, per valutare appunto il legame con il vaccino.