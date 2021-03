Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - "I dati preliminari" sulla somministrazione nella popolazione dopo i trial clinici "suggeriscono che i vaccini non solo riducono la malattia e la mortalità per Covid-19, ma anche la trasmissione virale". Lo sottolinea l'Agenzia europea del farmaco, Ema, durante un public meeting sui vaccini anti-Covid nell'Ue. "Sono necessari ulteriori studi per confermare questo effetto", precisa l'Ema.