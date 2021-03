Covid: report Altems, '1 Regione su 2 oltre soglia critica terapie intensive e ricoveri'

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Prosegue il trend di crescita dell’incidenza settimanale dei contagi di Covid-19 in Italia: la settimana appena trascorsa registra un valore nazionale pari a 230 nuovi casi ogni 100.000 residenti. Di pari passo aumenta la pressione sui servizi assistenziali, circa una Regione su 2 supera la soglia critica di occupazione di terapie intensive e di area non critica. E' il quadro emerso dalla 44.esima puntata dell’Instant Report Covid-19, un'iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica per il confronto sistematico dell’andamento della diffusione di Sars-Cov-2 a livello nazionale.

"E' chiaro ormai che questa terza ondata si sia abbattuta sul nostro Paese - afferma Americo Cicchetti, direttore di Altems - e anche la gestione della pandemia sembra essere consolidata. Nell’ultima settimana ci sono stati +80,70 isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, +4,94 ricoveri ordinari ogni 100.000 abitanti e +0,67 ricoveri intensivi ogni 100.000 abitanti. La soglia di allerta deve rimanere alta - evidenzia - perché il valore medio settimanale dei nuovi ingressi in Terapia intensiva registrata da settimane un trend in aumento, è pari a 2,98 su 100.000 abitanti e 9 Regioni (circa 1 su 2) hanno superato le soglie del 30% e del 40% oltre le quali vi è un sovraccarico rispettivamente per la terapia intensiva e per l’area non critica".