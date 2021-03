8 marzo: Speranza, 'donne maggioranza in Ssn, grazie per loro impegno'

Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "Oggi voglio ringraziare le donne del servizio sanitario nazionale, che sono la maggioranza della nostra comunità negli ospedali, nei presidi sanitari, negli studi medici". Dal ministro della Salute Roberto Speranza un pensiero per operatrici e camici rosa nel giorno della Festa delle donne.

Donne che, ha sottolineato il ministro oggi a Roma intervenendo all'evento promosso da Ferrovie dello Stato per presentazione del treno sanitario realizzato per un utilizzo in caso di emergenze e dell'Hub vaccinale nella stazione di Roma Termini, "rappresentano un punto ormai essenziale nella tenuta di questo nostro Ssn. E per vincere la sfida di costruire una risposta sempre più efficiente abbiamo bisogno di mettere insieme tutti i pezzi di questo sistema Paese. E' la lezione più grande che ci insegna questa epidemia".