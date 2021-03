Covid: tavolo Mise, verificata disponibilità aziende, produzione vaccino 4-6 mesi

Roma, 3 marzo (Adnkronos Salute) - Nell'incontro che si è svolto oggi al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia, è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti-Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. La produzione potrà avvenire a conclusione dell'iter autorizzativo da parte delle autorità competenti, in un tempo stimato di 4-6 mesi. Lo riferisce una nota del Mise al termine dell'incontro.