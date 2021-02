Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "L'indice Rt si avvia a superare la soglia di 1 e i tecnici ci spiegano che con Rt sopra 1 il numero di casi aumenta costantemente in modo significativo, il che potrebbe portare al sovraccarico dei servizi sanitari". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al Senato per le comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19.