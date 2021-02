Coronavirus: per vaccino AstraZeneca efficacia limitata contro variante sudafricana

Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute/Dpa/Xinhua) - Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca sembra avere un'efficacia limitata sulla variante sudafricana di Sars-CoV-2 (B.1.351), secondo un report pubblicato dal 'Financial Times' che ha avuto modo di visionare lo studio. I risultati dovrebbero essere diffusi oggi e mostrano che il prodotto può essere utile solo contro i casi più gravi di malattia, ma scarsamente efficace contro le infezioni più deboli.

Dati in base ai quali il Sudafrica ha annunciato l'intenzione di sospendere l'avvio delle vaccinazioni con il siero AstraZeneca. "E' uno stop temporaneo, fino a che non verrano definiti i problemi rilevati e decisi i prossimi passi", ha dichiarato ieri in conferenza stampa il ministro della Salute, Zweli Mkhize.

Gli scienziati dell'università di Oxford, che hanno lavorato allo sviluppo del vaccino, e quelli dell'università sudafricana di Witwatersrand evidenziano tuttavia che la ricerca ha incluso soltanto 2mila persone relativamente giovani e sane, elemento che potrebbe avere condizionato gli esiti del trial. "Crediamo che il nostro vaccino possa proteggere dalle forme gravi di malattia - ha precisato un portavoce di AstraZeneca - poiché l'attività degli anticorpi neutralizzanti è equivalente a quella di altri vaccini Covid che hanno dimostrato efficacia contro le infezioni più serie, in particolare quando l'intervallo di somministrazione è ottimizzato tra 8 e 12 settimane.

Secondo quanto spiegato alla 'Bbc' da Sarah Gilbert, scienziata a capo dei test clinici presso l'ateneo di Oxford, bisognerà attendere l'autunno perché sia disponibile una nuova versione del vaccino AstraZeneca efficace sulla variante sudafricana.

"Stiamo già lavorando alla prima parte del processo di produzione a Oxford, che sarà trasmessa agli altri membri della catena di produzione in primavera - ha dichiarato - Sembra proprio che potremo avere una nuova versione pronta da utilizzare in autunno".