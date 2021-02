Coronavirus: migliorano terapie intensive, 4 Regioni oltre soglia, picco Umbria

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - Migliora in Italia la pressione sulle terapie intensive: secondo gli ultimi dati dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali (Agenas), aggiornati a ieri sera, sono 'solo' 4 le Regioni che superano la soglia massima, fissata dal ministero della Salute, del 30% di posti letto occupati da pazienti con coronavirus sul totale dei letti nei reparti intensivi. Si tratta di: Friuli Venezia Giulia che si attesta al 36%, Provincia autonoma di Bolzano al 35%, Marche al 32%, mentre si registra una percentuale preoccupante in Umbria che raggiunge quota 56%.

La Lombardia invece si posiziona proprio sul valore limite del 30%, mentre tutte le altre Regioni e la Provincia autonoma di Trento registrano percentuali inferiori. In generale, la media nazionale è al 24%.