Coronavirus: Rezza, 'situazione stabile, oggi oltre 14mila casi'

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo 14mila nuovi positivi. Non possiamo dire che la situazione sia confortante anche se le misure di contenimento prese e i comportamenti prudenti hanno reso stabile l'andamento delle nuove infezioni. Con l'Rt tra 0.8-0.9 significa che possiamo avere una lieve diminuzione, ma non scendere più di tanto. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva è sotto la soglia critica". Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel suo intervento in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19