Coronavirus: report Altems, 'vaccinato solo 18,7% rispetto a obiettivo Ue'

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia, a oggi, è stato vaccinato il 18,68% dell'obiettivo di 5,1 milioni fissato dall'Unione europea, da raggiungere al 31 marzo. Solo 9 Regioni, inoltre, hanno emesso bandi per reclutare nuovo personale. E' quanto emerge dal 38.esimo Instant Report Covid-19, messo a punto dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'università Cattolica, per il confronto sistematico dell'andamento della diffusione di Sars-Cov-2 a livello nazionale.

"Continua il monitoraggio degli aspetti organizzativi legati al vaccino anti-Covid. Analizzando le vaccinazioni effettuate finora - elenca Americo Cicchetti, direttore di Atems - il Veneto ha effettuato, in media, 26.024 inoculazioni per punto di somministrazione, seguito da Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Considerando, invece, l'ultima settimana (26 gennaio-2 febbraio), le regioni che hanno effettuato il maggior numero di inoculazioni per punto di somministrazione sono state il Veneto (6.626), l'Emilia Romagna (5.128) e la Calabria (3.085)". Quanto all'attivazione di nuovi punti vaccinali previsti nelle regioni in cui è in partenza la vaccinazione degli 'over 80', la regione più attiva è stata il Lazio (+67), seguita dall'Umbria (+22) e da Trento (+12).

"Risulta strategico - sottolinea l'esperto - un fronte comune per garantire l'accesso alle vaccinazioni a tutta la popolazione in modo capillare e rapido. L'emergenza corre veloce, dobbiamo superarla con una forte accelerazione nel piano vaccinale, ma per questo servono piattaforme logistiche e personale formato". "E' necessaria una accelerazione", è l'invito sulla base dei dati rispetto agli obiettivi dati dalla Ue.