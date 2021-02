Coronavirus: Londra, 'allo studio modifiche vaccini mRna contro varianti'

Londra, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Sono allo studio le modalità di intervento sui vaccini basati sulla tecnica dell'mRna per adeguarli alle varianti del coronavirus Sars-CoV-2, ha spiegato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock dopo la pubblicazione di uno studio dell'università di Cambridge secondo cui il prodotto Pfizer/BioNTech è meno efficace contro la variante sudafricana, ma non contro quella britannica.

"Stiamo cercando di modificare il vaccino in modo da poter disporre, in futuro, di un vaccino che operi contro mutazioni specifiche e mutazioni generiche", ha affermato in un'intervista alla 'Bbc'.