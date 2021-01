Coronavirus: Ue, 'no a divieti generalizzati di viaggio'

Bruxelles, 19 gen. (Adnkronos) - Nell'Ue le "chiusure dei confini" o i "divieti generalizzati di viaggio", come pure "la sospensione dei voli, del trasporto via terra e via mare non sono giustificati", visto che "misure più mirate hanno un impatto sufficiente e provocano meno disagi". Lo sottolinea la Commissione Europea, nella comunicazione approvata oggi sul contenimento della pandemia di Covid-19. Le restrizioni di viaggio, ricorda la Commissione, devono essere "proporzionate e non discriminatorie". E restrizioni "proporzionate", inclusi "i test per i viaggiatori", devono essere mantenute per chi proviene da "aree con un'incidenza più elevata delle nuove varianti" del coronavirus Sars-CoV-2.