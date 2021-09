Agenzia Nord-Est è stata fondata a Padova nel 2019 da Andrea Socche.

Sfruttando diversi anni di esperienza nel settore, Agenzia Nord-Est si propone a privati ed aziende per effettuare consulenze personalizzate e flessibili multibrand, per guidare il cliente nella scelta del fornitore più indicato in materia di energia e telecomunicazioni.

Agenzia Nord-Est oggi è composta da un team di consulenti giovani, dinamici e competenti, formati costantemente al fine di fornire un servizio sempre aggiornato sulle ultime offerte disponibili sul mercato dai più importanti operatori nazionali.

Professionalità, Disponibilità e Passione sono i valori che guidano le scelte aziendali.

Agenzia Nord-Est è una realtà giovane e nuova che in poco tempo ha già raggiunto traguardi importanti: in soli due anni di attività, il portafoglio clienti ha già raggiunto le 5000 utenze e una fitta rete di agenti in Triveneto ed Emilia Romagna.

I nostri clienti ci scelgono per avere un servizio unico, completo e personalizzato.

Le offerte su misura garantiscono un interessante risparmio economico, l’ampia gamma di brand con cui collaboriamo permette di individuare la migliore offerta per ciascun caso e la consulenza accompagna il cliente in ogni fase del processo, gestendo anche la parte burocratica di cambio gestore e di installazione.

Il nostro scopo è facilitare la quotidianità delle persone e dei referenti in azienda, per concedere loro più tempo libero da dedicare a famiglia, amici, passioni e al lavoro.

Lo facciamo proponendo la soluzione ideale secondo le esigenze di ognuno, al miglior prezzo, gestendo l’operazione di passaggio al nuovo operatore telefonico ed energetico e coordinando l’installazione dell’impianto.

Le consulenze vengono effettuate su appuntamento, in sede o presso l’abitazione del cliente, su misura a seconda delle particolari esigenze.

Collaboriamo con i 18 migliori brand nei settori di energia e telecomunicazioni a livello nazionale, proponendo una tra le più vaste offerte sul mercato.

SERVIZI:

LUCE E GAS

Lettura e controllo bollette di luce e gas.

Attivazioni.

Consulenza preventivi.

Offerte su misura.

Subentri.

Volture.

Variazione di potenza contatore.

Posa contatore energia.

Posa contatore gas.

Autolettura.

Installazione colonnine elettriche.

Installazione impianti fotovoltaici.

Installazione caldaie.

Installazione pompe di calore.

Assistenza e supporto tecnico.



TELEFONIA ED INTERNET

Lettura e controllo bollette telefoniche.

Offerte su misura.

Subentri.

Portabilità del numero fisso.

Portabilità della linea internet.

Portabilità del numero mobile.

Installazione nuova linea internet.

Assistenza e supporto tecnico.