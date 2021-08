Agricoltori sostenibili, una App premia i più bravi

Ecco un'innovazione finanziaria che fa sentire bene: una App ovviamente mobile con la quale i consumatori possono dare una mancia al contadino che ha prodotto il loro cibo? Una nuova ondata di App, abilitata dalla blockchain, la stessa tecnologia che permette la criptovaluta bitcoin, darebbe ai consumatori socialmente consapevoli la possibilità di aumentare i salari dei piccoli agricoltori nei paesi a basso reddito. Ma questo sviluppo apparentemente positivo potrebbe avere conseguenze indesiderate, secondo un nuovo studio di cui è co-autore il professore di Yale SOM Saed Alizamir.

Il team ha sviluppato un modello teorico di gioco per esplorare come il ribaltamento potrebbe influenzare altre forze in gioco tra gli agricoltori, le aziende agricole intermediarie e i consumatori. Il modello ha suggerito che, in alcune situazioni, il tipping potrebbe peggiorare la situazione degli agricoltori - per esempio, se questa caratteristica spinge l'azienda agricola ad abbassare sostanzialmente il prezzo all'ingrosso dei raccolti. E anche se raggiunge il suo obiettivo di aumentare il salario atteso degli agricoltori come previsto, non tutti gli agricoltori ne beneficeranno allo stesso modo, il che potrebbe portare a una percezione di ingiustizia tra gli agricoltori. "Questa capacità di ribaltamento raggiunge sempre l'obiettivo previsto? dice Alizamir. "La risposta è no, non necessariamente".

Il team ha identificato uno scenario in cui tutti - agricoltori, consumatori e intermediari - hanno beneficiato delle mance. Ma il raggiungimento di questo risultato "win-win-win" dipende da una serie complicata di fattori, che vanno da quanto i clienti si preoccupano dei salari equi per gli agricoltori a quanto sia costoso per gli agricoltori passare dall'agricoltura tradizionale a quella sostenibile.

Data la complessità della situazione, le aziende dovrebbero procedere con cautela prima di implementare un'opzione di ribaltamento, sostiene il team. "Ci potrebbero essere situazioni in cui una o anche tutte le parti interessate potrebbero trovarsi in una situazione peggiore", dice Alizamir.

Solo pochi anni fa, dare la mancia al contadino che ha coltivato un particolare raccolto sarebbe stato impossibile, ma è diventato più facile grazie all'emergere della blockchain. Questa tecnologia "distributed ledger" rende le catene di approvvigionamento più trasparenti creando record digitali sicuri di ogni transazione, dall'agricoltore agli intermediari al negozio al dettaglio. I clienti possono quindi scansionare un codice QR, ad esempio, sul loro caffè o prodotto di cacao per tracciare la sua origine.

Questa trasparenza è diventata particolarmente importante per i prodotti commercializzati come sostenibili. "È lì che il mercato si sta muovendo", dice Alizamir. I consumatori di questi prodotti non sono solo preoccupati per l'ambiente; spesso, vogliono anche sapere che gli agricoltori sono pagati con un salario equo. La mancia potrebbe permettere ai clienti socialmente consapevoli di entrare in contatto e sostenere gli agricoltori di tutto il mondo, proprio come fanno i mercati contadini e l'agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA) a livello locale. Quando Alizamir ha sentito per la prima volta che alcune aziende stavano perseguendo questa innovazione, "sembrava molto interessante e molto promettente", dice. Ma lui e due colleghi - Iravani, un data scientist di Uber, e Basak Kalkanci del Georgia Institute of Technology - si sono chiesti se le mance avrebbero sempre portato benefici a tutte le parti interessate, cioè agricoltori, consumatori e aziende agricole. All'inizio, "la nostra intuizione era, beh, questo è tutto buono", dice. "Nessuno può stare peggio".

Per testare rigorosamente l'idea, il team ha creato un modello teorico di gioco che rappresenta i tre giocatori. Nel modello, l'azienda intermediaria ha fissato un prezzo all'ingrosso per i raccolti coltivati in modo sostenibile, ha consegnato il cibo ai negozi al dettaglio, e ha venduto i prodotti avanzati a un prezzo di "recupero" agli acquirenti industriali. Gli agricoltori decidevano se usare pratiche agricole tradizionali o sostenibili; se sceglievano queste ultime, potevano vendere i loro raccolti all'azienda intermediaria. L'azienda e gli agricoltori cercavano entrambi di massimizzare i loro profitti.

I consumatori nel modello avevano vari livelli di preoccupazione per il benessere degli agricoltori e un prezzo all'ingrosso "di riferimento" che consideravano essere una paga equa per gli agricoltori. Sulla base delle informazioni sul mercato, si sono formati una convinzione su ciò che gli agricoltori sono stati effettivamente pagati. I clienti dovevano poi decidere se acquistare un prodotto in base a fattori come il prezzo al dettaglio, il valore che avrebbero ottenuto consumandolo, e se ritenevano che l'agricoltore fosse stato pagato equamente.

I ricercatori hanno scoperto che, in alcuni scenari, la mancia ha beneficiato tutti i giocatori; in altre situazioni, tutti sono stati peggio; e a volte, una parte ha fatto meglio e gli altri peggio. Questi risultati dipendevano da fattori come il costo di produzione del cibo, la consapevolezza sociale dei consumatori e il divario tra il prezzo di recupero e il prezzo al dettaglio.

Nel modello dei ricercatori, la presenza di ribaltamento a volte ha spinto un'azienda agricola ad abbassare il prezzo all'ingrosso. Dal punto di vista dell'azienda, dice Alizamir, l'opzione di ribaltamento "compensa in parte la mia responsabilità di pagare".

In alcuni casi, gli agricoltori ne hanno comunque beneficiato; il prezzo all'ingrosso più basso più le mance era più alto del loro reddito precedente. Ma a volte, il prezzo all'ingrosso è sceso così in basso che il reddito complessivo dei contadini si è ridotto.

Anche quando il reddito medio degli agricoltori aumentava con le mance, il sistema sollevava questioni di equità. Il problema è che "ci sono contadini fortunati e contadini sfortunati", dice. Per caso, alcuni raccolti saranno venduti a consumatori che tendono a lasciare la mancia e altri a consumatori che non tendono a farlo. Gli agricoltori di quest'ultimo gruppo finiscono peggio, soprattutto se vengono anche pagati meno dall'azienda agricola. "Questa innovazione può creare qualche disparità tra gli agricoltori", dice.

Il team ha identificato uno scenario win-win-win in cui la mancia va a beneficio degli agricoltori, dell'azienda intermediaria e dei consumatori. Ma raggiungere questo risultato richiedeva il rispetto di una serie complessa di criteri. Era più probabile che si verificasse quando il prezzo al dettaglio del prodotto era alto rispetto al suo prezzo di recupero, l'alternativa di coltivazione tradizionale non era così redditizia per gli agricoltori, e i clienti si preoccupavano molto dei salari equi per gli agricoltori.

Alcune aziende intermediarie possono impegnarsi a pagare un prezzo all'ingrosso equo agli agricoltori, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno delle mance. Ma in situazioni in cui il prezzo all'ingrosso potrebbe essere più fluido, le aziende tecnologiche che stanno creando app di mance dovrebbero considerare le conseguenze, dicono i ricercatori. Per esempio, potrebbero voler accoppiare il rilascio dell'app con una campagna di sensibilizzazione sociale per i consumatori. Oppure l'azienda potrebbe controllare se ogni parametro si adatta allo scenario "win-win-win" prima di procedere.

L'uso della tecnologia blockchain per aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento è ancora uno sviluppo positivo, dice Alizamir. I registri digitali possono aumentare la responsabilità e consentire alle aziende di sostenere le rivendicazioni sulle origini di un prodotto. Ma le nuove caratteristiche abilitate da blockchain, come le mance, sollevano la domanda: "Dovremmo implementare queste innovazioni finanziarie? "La risposta è a volte sì, a volte no".