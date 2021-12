EcoToday, la rassegna stampa di Economy

Diario-CoVid

“Scontro sui test ai vaccinati” titola il Corriere della Sera, “I dubbi dei governatori. Il premier e le misure: decideremo con i dati su Omicron. File per i tamponi in tutta Italia, via libera a Novavax il nuovo scudo, ma sale il tasso di positività”. “Il prossimo vaccino è l’arma in più per convincere gli scettici”, commenta Laura Cuppini.

“Obbligo di mascherina” è l’apertura di Repubblica che si concentra sulle restrizioni: “Si porterà la protezione anche all’aperto. La stretta del governo prevede il super green Pass per chi lavora col pubblico. Omicron, tracciamento in tilt”. Gabriele Romagnoli sempre su Repubblica scrive: “Come in un gioco dell’oca che va avanti da due anni abbiamo pescato la carta ‘torna alla casella di partenza’, ad attenderci c’è il simbolo di questa vicenda: la mascherina”. Boeri e Perotti commentano: “Ormai è chiaro che c’è un rischio concreto di un drastico peggioramento della pandemia, l’arma più efficace per contenerla sono i vaccini”. E Ilaria Capua rincara la dose: “senza i vaccini nel nostro paese ci sarebbero morti per strada”

La Stampa titola drastica: “Il governo si divide sui tamponi, le regioni: no ai test durante le vacanze per chi ha il Green Pass”.

Per il Fatto Quotidiano “Omicron, la terza dose del vaccino copre solo al 70%, lo dicono l’Istituto superiore di sanità e il fondatore di Biontech”.

Il Giornale insiste sugli effetti Omicron sul turismo: “Più contagi più guai, vacanze in fumo 8, milioni di disdette, turismo in crisi e la borsa cala” è il titolo di prima pagina.

“Milioni di italiani hanno cancellato le vacanze” titola il Tempo.

Critico anche il Domani: “CoVid e variante Omicron, così abbiamo sprecato il nostro piccolo vantaggio, la nuova ondata è arrivata in ritardo in Italia ma il governo ha esitato a imporre nuove nuove restrizioni e ora la curva cresce come in Europa, dove tornano i Lockdown”.

Su tutti i giornali c’è il Presidente Mattarella che al suo ultimo (?) scambio di auguri natalizio con le più alte cariche dello Stato chiede “più spirito costruttivo nel Paese” e bacchetta i media: “troppo spazio ai no-vax”.

La corsa al Colle

“L’ostacolo maggiore fra Draghi e il Colle è rassicurare i partner europei che chi verrà dopo di lui dovrà garantire che il piano sul Pnrr verrà portato avanti” scrive Francesco Verderami in prima pagina sul Corsera. E sempre sul quotidiano milanese Paolo Valentino riporta le parole del neo cancelliere tedesco Scholz in visita in Italia: “dovete essere felici di avere Draghi come premier, c’è l’idea di un patto per la stabilità tra Italia e Germania”.

“L’esecutivo è logorato” è l’analisi di Giovanni Orsina sulla Stampa mentre Francesca Schianchi scrive: “il bivio di Draghi, se non sale al colle si rischia la guerra tra destra e sinistra”

L’economia che serve

“Pensioni, Palazzo Chigi ora apre, sì alle modifiche salvando i conti” riporta La Stampa in prima pagina, “il governo apre il cantiere della riforma ieri i 3 leader sindacali hanno incontrato il premier e avuto conferma che si può intervenire sulla legge Fornero ma ci si dovrà muovere all’interno del sistema contributivo”. Veronica De Romanis in un fondo chiede che “non vengano rottamate le regole europee sul patto di stabilità”.

Il Sole-24 Ore apre con “Borse ko per CoVid. Bloccato il maxi piano sociale di Biden. Pechino taglia il tasso a un anno. La variante Omicron indebolisce la ripresa, Milano perde l’1,6%”. In taglio medio sul quotidiano di Confindustria riporta “cartelle notificate fino al 31 marzo 2022, si paga in 180 giorni” poi la legge di bilancio: “super bonus villette, 30% di lavori entro giugno nuovo rinvio degli ammortamenti”, e infine lo studio Cerved sul “rimbalzo delle imprese che vale 170 Miliardi di fatturato dopo il crollo da 230 nell’anno del Covid”.

Sulla manovra scrive anche Il Messaggero: “Sfratti bloccati, arriva il rimborso per i proprietari, in manovra contributi per 10 milioni ma slitta ancora il voto sulla legge di bilancio, è corsa contro il tempo per il via libera finale”.

Su Milano Finanza la notizia che “Ferrari spinge su lusso e elettrificazione, il Ceo vigna cambia assetto: via tre top manager”.

Gli editoriali (per chi ha tempo)

“Biden parlerà oggi alla nazione: da destra viene accusato di scarsa tempestività e di non avere una strategia anti-CoVid” [“L’inverno rischioso di Biden”, Massimo Gaggi sul Corriere della Sera].

Interessante fondo di Sandro Iacometti sul Libero Quotidiano: “Il sondaggio sull’ecologia di CENSIS e Assogestioni: quelli che vogliono la rivoluzione verde coi soldi degli altri. Dopo le maxi bollette gli italiani continuano ad avere paura per i danni del cambiamento climatico ma accanto ad essa ora c’è pure la paura per il portafogli”.