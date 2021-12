De' Longhi approva 11 milioni da dividere come bonus per i dipendenti

Il Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. ha approvato in data odierna l’attribuzione di un bonus straordinario per i dipendenti e collaboratori del Gruppo per un importo complessivo di circa € 11 milioni che verrà erogato entro il primo trimestre del 2022.

“Gli eccellenti risultati ottenuti nel corso degli ultimi trimestri – ha commentato Massimo Garavaglia, Amministratore Delegato - sono frutto del persistente impegno e della straordinaria dedizione dei dipendenti nel superare le sfide in un anno dalle molte complessità. La distribuzione di questo bonus vuole essere un riconoscimento al supporto e al forte spirito di appartenenza dimostrato dalle nostre persone nei confronti del Gruppo”.

Per l’anno in corso, come precedentemente comunicato, il Gruppo De’ Longhi prevede di registrare ricavi in crescita a cambi costanti ad un tasso che si colloca nella parte alta dell’intervallo 28% - 33% ed un adjusted Ebitda in miglioramento rispetto all’anno scorso, sia in valore che come percentuale dei ricavi. Inoltre il consolidamento di Eversys porterà circa ulteriori 2 punti percentuali di crescita dei ricavi e un adjusted Ebitda, in percentuale dei ricavi, in linea con il resto del Gruppo.