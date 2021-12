CoVid e altri disastri: governo diviso sulle misure, Paese spaccato sui no-vax

È ancora una volta la babele-Covid a prendersi la scena sui quotidiani. Titoli diversi ma denominatore comune per i giornali: la lotta alla variante Omicron con i contagi che salgono e che si trascinano dietro divisioni intestine al governo sulle contromisure e divisioni nel dibattito pubblico su chi si ostina ancora a non volersi vaccinare e sul (troppo?) spazio che viene dato ai No Vax nel circo mediatico. Tema su cui ieri si è espresso con voce ferma persino il capo dello Stato (ormai uscente?) Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia di scambio di auguri prenatalizi con le più alte magistrature della Repubblica.

In parallelo alla corsa del virus c’è quella verso le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica che malgrado la superfetazione di candidature (mai nella storia repubblicana si era assistito a una competizione giocata così allo scoperto) e di riunioni ufficiali e conventicolari, sembrano di fatto cristallizzate in una sorta di “stallo alla messicana” per via dei numeri ballerini che dividono lo schieramento di centrodestra da quello opposto. L’unica certezza di questi tempi è che ogni giorno si ingrossa sempre di più il partito del TTD (Tutti Tranne Draghi, copyright Il Giornale) che mettendo insieme tutti quelli che vogliono evitare il rischio del voto anticipato (i peones consapevoli di essere all’ultimo giro di giostra in Parlamento e i leaderini timorosi di misurarsi con le urne) e tutti quelli che vogliono tenere Draghi a capo del Governo (dalla finanza internazionale alle cancellerie europee fino ai ceti produttivi di casa nostra che non vedono, giustamente, alternative credibili), ogni giorno spinge il presidente del consiglio - l’italiano più autorevole, più competente e più qualificato nel mondo - lontano dal Colle più alto.

Paradossi di un’Italia che sembra giunta al capolinea di una stagione repubblicana ma che ancora non vede i bagliori di una nuova era.