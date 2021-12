Un mondo di catastrofi, costi per 259 miliardi nel ‘21

Nel 2021 sale il conto delle catastrofi: 259 miliardi di dollari di danni. Catastrofi naturali in aumento del 24%. Le assicurazioni perdono 112 miliardi di dollari

Le catastrofi naturali nel 2021 hanno globalmente provocato danni per 250 miliardi di dollari, il 24% in più del 2020. La catastrofi provocate dall’uomo hanno causato perdite per altri 9 miliardi, per un totale di 259 miliardi di dollari.

Le assicurazioni hanno registrato perdite per catastrofi naturali pari a 105 miliardi di dollari (+13% sui 99 miliardi del 2020) e 7 miliardi per eventi causati dall’uomo (-24% sui 10 miliardi dello scorso anno). L'uragano Ida è stato l’evento che ha generato più perdite. Tuttavia il trend è complessivamente in crescita, ad un ritmo superiore al pil, a causa di urbanizzazione e cambiamento climatico. Questo emerge da stime preliminari dello Swiss Re Institute. Il 2021 verrà ricordato anche per il caldo record. A giugno, infatti, una "cappa di calore" ha fatto raggiungere temperature di quasi 50°C in Canada. Nella Death Valley della California si è arrivati a 54,4°C. Tali ondate di caldo eccezionale sono spesso state accompagnate da devastanti incendi selvaggi.