Rissa politica negli Usa tra aiuti di Stato e inflazione

L'inflazione è ai massimi storici negli Stati Uniti in questo momento, con tutto, dal gas e dal cibo all'abbigliamento e all'elettronica, che sta raggiungendo prezzi quasi inaccessibili per molti. I repubblicani attaccano per questo l’amministrazione Biden, ma sono ansiosi di accettare i soldi dal pacchetto di stimolo del governo da 1.900 miliardi di dollari - quello che è passato senza un solo voto repubblicano a favore nel marzo di quest'anno.

Il governatore Kristi Noem del Sud Dakota ha detto che i fondi ricevuti dal suo stato sono critici, e ha spiegato che spenderà i quasi 1 miliardo di dollari in acqua pulita, alloggi a prezzi accessibili e assistenza ai bambini. La Noem si è opposta alle restrizioni sulla pandemia, ma quando è stata interrogata sul perché non ha rifiutato i soldi come sostiene di aver considerato, ha detto: "Sarebbero stati spesi da qualche altra parte oltre al Sud Dakota". Il debito sarebbe ancora contratto dal paese, e la nostra gente soffrirebbe ancora le conseguenze di quella spesa". Invece, il denaro sarebbe tornato al Dipartimento del Tesoro, non ad un altro stato.

Dei 1,9 trilioni di dollari, 350 miliardi sono stati messi da parte per gli aiuti statali e locali. Nessuno stato ha rifiutato il denaro. Molti repubblicani hanno ripetutamente chiesto a Biden di smettere di spendere soldi, mentre contemporaneamente accettavano i soldi o addirittura si lamentavano di non averne avuti abbastanza. Il governatore Ron DeSantis ha detto che, poiché il disegno di legge assegnava i soldi in base al tasso di disoccupazione di uno stato, la Florida è stata punita per aver scelto di non chiudere durante la pandemia, dicendo: "Abbiamo avuto la parte corta del bastone rispetto a questi altri stati". Ha giustificato il mantenimento dei 3,4 miliardi di dollari che il suo stato ha ricevuto (degli 8 miliardi di dollari stanziati) dicendo che erano necessari per compensare le interruzioni causate dall'imposizione da parte del governo federale di mandati di maschere, chiusure, e requisiti di vaccinazione.

Gli Stati hanno tempo fino al 2026 per spendere il denaro, ma gli americani non hanno certo tempo fino al 2026 per mettere sotto controllo l'inflazione. Il governo ha la tendenza ad incolpare l'America Corporation per il problema, e viceversa. La settimana scorsa, l'inflazione ha raggiunto un massimo di quasi quarant'anni, con beni e servizi che sono aumentati di quasi il 7% il mese scorso. Questo è il più alto tasso di aumento dal 1982. Gli economisti sono preoccupati che, mentre i prezzi continuano ad aumentare, i salari non saranno in grado di tenere il passo. Alcuni stati, tra cui la Florida, hanno detto che useranno i loro soldi dello stimolo per finanziare il "mantenimento dei lavoratori", ma questo potrebbe alla fine non fare molta presa sui problemi dell'economia.