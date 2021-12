Nano-Tech accelera i progetti di sviluppo in vista di un 2022 in crescita

Nano-Tech, PMI innovativa marchigiana che progetta, produce e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni, si prepara a chiudere un anno ricco di importanti traguardi, finalizzati a spianare la strada per l’ambizioso percorso di crescita previsto per il 2022.

Con l’obiettivo di incrementare la solidità aziendale e prepararsi a finanziare i progetti futuri, nel corso di quest’anno Nano-Tech ha rafforzato la propria struttura finanziaria attraverso un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali e privati, con cui la società ha consolidato il business e ottimizzato il portafoglio prodotti per essere pronta a sbarcare in Borsa quanto prima. Gli eccellenti risultati dell’aumento si concretizzano, al momento, nella raccolta complessiva di circa 1,4 milioni di euro da parte investitori privati di cui 750 mila euro attraverso una raccolta in equity crowdfunding online, sulla piattaforma BackToWork24 (partecipata da Intesa Sanpaolo), che ha avuto ampio successo, superando di più di due volte l’obiettivo minimo prefissato.

Un’ulteriore accelerazione al programma di crescita arriva dall’investimento in R&D e in nuove attrezzature volte a aumentare l’efficacia delle azioni di sviluppo e ad ampliare il portafoglio prodotti con materiali sempre più innovativi, le cui caratteristiche tecniche sono già state apprezzate dai clienti al punto di inserirli in programmi produttivi a lungo termine (da 3 a 5 anni), soprattutto nel settore motorsport. Per il prossimo anno Nano-Tech ha programmato lo sviluppo di ulteriori nuovi prodotti - in particolare in ambito automotive, aerospace, marine e motorsport - con l’intento di fornire un’innovazione radicale al mondo dei materiali compositi.

Il 2021 di Nano-Tech si chiude con la firma di una partnership strategica con Avio Commerciale Srl (parte del Gruppo Losi) che ha l’obiettivo di combinare l’alta qualità e le capacità tecniche di Nano-Tech con la profonda conoscenza del mercato e delle applicazioni di Avio Commerciale per portare sul mercato nuovi materiali compositi avanzati e incrementare la capacità commerciale nel settore a livello globale.

“Nano-Tech ha un progetto di sviluppo basato sull’innovazione tecnologica che ha l’ambizioso obiettivo di fornire prodotti e servizi di elevata qualità nei più svariati settori dell’industria” ha dichiarato Giuseppe Galimberti, amministratore delegato di Nano-Tech. “Siamo molto soddisfatti del percorso fatto fino a questo momento. Il 2021 è stato per noi un anno di importanti traguardi, tutti funzionali all’evoluzione prevista per la società nel 2022. Abbiamo tutti gli elementi per rafforzare ulteriormente l’eccellenza Made in Italy di Nano-Tech ed esportare il nostro know-how e l’innovazione dei nostri prodotti su scala globale. Siamo pronti a essere un player di riferimento internazionale nel mondo dei materiali compositi ad alta performance”.