E il guru di Wall Street Ackman scommette sul carovita

L'anno scorso, il guru del trading americano Bill Ackman ha mandato in cortocircuito il mercato del credito per 27 milioni di dollari e gli ha fatto guadagnare 2,6 miliardi di dollari. Ora lo sta facendo di nuovo: la scommessa di Ackman di 170 milioni di dollari sull'aumento dell'inflazione vale attualmente 1 miliardo di dollari e potrebbe guadagnare ancora di più.

Ackman pensa che la combinazione di stimolo fiscale, stimolo monetario, il rilascio della domanda repressa e le interruzioni dell'offerta abbiano creato il cocktail perfetto per l'inflazione rendendola la più grande minaccia ai portafogli degli investitori. Ancora più preoccupante: Ackman ritiene che questo potrebbe essere più di un fuoco di paglia. Ci sono molti fattori che potrebbero spingere l'inflazione ben oltre l'obiettivo del 2% della Fed per molto più tempo di quanto il mercato si aspetti:

- I salari più alti sono diventati politicizzati ed è improbabile che vengano ritirati.

- I millennial colpiti dalla pandemia stanno spendendo meno soldi in servizi ed "esperienze", e più in beni o attività reali - come la proprietà.

- Il "Made in America" e il protezionismo economico potrebbero aumentare il prezzo di molti dei beni e servizi che una volta erano prodotti più a buon mercato all'estero.

- Il passaggio a fonti di energia alternative più pulite - ma più costose - potrebbe essere una tendenza inflazionistica a lungo termine.

- La tecnologia potrebbe non essere così deflazionistica come alcuni credono: molte interruzioni hanno già avuto luogo e le più grandi aziende tecnologiche hanno iniziato a passare da una strategia di volume (per guadagnare quote di mercato) a una strategia di prezzo (per migliorare la redditività).

Qual è allora il grande trade di Ackman sull'inflazione?

Ackman teme che un periodo di prezzi elevati sostenuti costringerà la Fed a fare il taper e ad alzare i tassi ad un ritmo molto più veloce di quello che il mercato si aspetta attualmente. Questo potrebbe portare i tassi di interesse a salire in modo volatile e potrebbe minacciare seriamente il mercato toro degli asset che sono stati sostenuti dalla lenta e costante caduta dei tassi di interesse negli ultimi dieci anni. In effetti, Ackman avverte che i segni di una bolla classica sono ovunque, con "ogni indicatore che lampeggia in rosso" - dall'aumento dei prezzi degli immobili al mercato dell'arte.

Ackman ha dunque identificato i commerci con la più alta "asimmetria" - commerci che potrebbero restituire molto di più se ha ragione che perdere se ha torto - e li ha implementati come copertura per il resto del suo portafoglio. Più specificamente, Ackman ha accumulato un'enorme posizione corta in obbligazioni a breve scadenza all'inizio di quest'anno, comprando opzioni a buon mercato, out-of-the-money. E ha già fatto una strage con il commercio, trasformando una scommessa di 170 milioni di dollari in 1 miliardo di dollari - un ritorno di più di sei volte.

Il resto del portafoglio di Ackman non è così aggressivo, con posizioni lunghe in aziende che sono ben posizionate per gestire tassi più elevati e inflazione.