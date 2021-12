Biden punta 7,5 miliardi sulle ricariche elettriche

La Casa Bianca e il vicepresidente Kamala Harris hanno presentato un piano per la costruzione di una rete di ricarica per veicoli elettrici. Un comunicato che la Casa Bianca ha diramato sul piano si basa molto su una legge che prevede la creazione di un ufficio congiunto di energia e trasporto, che avrà il compito di attuare la rete di ricarica e altre disposizioni di elettrificazione nella legge.

La legge prevede 7,5 miliardi di dollari per far avanzare la costruzione di questa rete di ricarica per veicoli elettrici.

"Le persone che vivono in appartamenti... potrebbero non avere un vialetto privato dove installare una spina", ha detto Harris a Brandywine, Md.

"Quando installiamo caricatori pubblici, nei quartieri rurali, urbani e suburbani, rendiamo più facile per le persone l’andare elettrico", ha aggiunto.

La Casa Bianca terrà incontri con le parti interessate sulla questione, e che i dipartimenti dell'energia e dei trasporti creeranno un comitato consultivo per i veicoli elettrici. Il Dipartimento dei Trasporti pubblicherà anche una guida entro l'11 febbraio per gli stati e le città per distribuire strategicamente le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici e pubblicherà gli standard entro il 13 maggio per assicurarsi che i caricatori siano funzionali, sicuri e accessibili.

Distribuire più veicoli elettrici non significa solo avere più auto elettriche sulla strada. Implica anche la costruzione di infrastrutture come le stazioni di ricarica per assicurarsi che le persone che acquistano queste auto abbiano posti per rifornirle.

I veicoli elettrici sono una componente importante del piano climatico dell'amministrazione Biden, anche se saranno ancora più efficaci se l'amministrazione avrà successo nel suo obiettivo di spostare l'energia elettrica del paese verso fonti pulite.

E viene come ulteriori incentivi per i veicoli elettrici sono attesi nel clima dei democratici e la legge di spesa sociale, che deve ancora fare attraverso il traguardo. Esso contiene crediti d'imposta fino a 12.500 dollari per i consumatori che acquistano veicoli elettrici.