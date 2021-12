Un motore di ricerca per i privati che li aiuta a gestire le spedizioni

Oggi acquistare on line è diventata un’abitudine. È cambiato il modo in cui facciamo acquisti e la tendenza che porta ad un considerevole aumento dello shopping in rete è evidente. Il valore del mercato digitale registra una crescita del 15% nel terzo trimestre del 2021 rispetto all'anno precedente e le previsioni per le vendite online di Natale segnano un ulteriore aumento del 7% (fonte Shopping Index 2021).

Il settore delle spedizioni con corriere risulta uno dei pochi comparti che non accusa gli effetti della crisi economica per svariati motivi, tra cui l’incremento degli acquisti on line effettuati su siti eCommerce che si riflette automaticamente nella necessità di far recapitare, in fretta e senza pensieri, gli ordini effettuati in rete.

Come in ogni settore, la crescita economica e l’evoluzione della tecnologia porta le aziende a studiare e realizzare soluzioni innovative che le portino a distinguersi sul mercato e che consentano di offrire servizi sempre più competitivi e soprattutto basati sulle necessità dei consumatori. In questo panorama, abbiamo potuto assistere alla veloce espansione di servizi a valore aggiunto, dedicati e personalizzati, quali le piattaforme di spedizioni online, che si basano su tecnologie e algoritmi di comparazione di prodotti e tariffe offerte dai maggiori corrieri espressi. Le feste sono anche il periodo dell’anno in cui le persone hanno più necessità di spedire regali, magari ad amici che non abitano vicini o alla famiglia lontana che non sarà possibile incontrare. Comodità, sicurezza e velocità sono i plus che cerca chiunque desideri effettuare una spedizione. Come orientarsi?

iospedisco.it è un motore di ricerca per i privati che permette di gestire le proprie spedizioni in Italia e nel mondo in modo semplice, intuitivo ed economicamente vantaggioso. Di corrieri ce ne sono davvero tanti, ma non sempre si hanno le idee chiare su quale sia il migliore al quale affidarsi per la spedizione. La piattaforma iospedisco.it, nello specifico, accompagna e supporta il cliente in ogni singolo passaggio. Con un’esperienza decennale nel campo dei trasporti, con questo servizio ha rivoluzionato il mondo della spedizione. Si occupa, infatti, di consigliare i migliori corrieri ai migliori prezzi per offrire un servizio quanto più completo ed efficiente possibile.

Come prima cosa non si è legati in alcun modo a nessun corriere e ciò vuol dire che, per ogni spedizione, è possibile scegliere il corriere che più si preferisce. Il ritiro del pacco può essere gestito tranquillamente tramite la propria area privata e, una volta ritirato, sarà disponibile il tracciamento dello stesso. I costi di spedizione sono estremamente competitivi e soprattutto trasparenti grazie alla tariffa “tutto incluso”. In più, i tempi di consegna sono molto brevi e il servizio offerto è sicuro e professionale, in quanto l’unico obiettivo di iospedisco.it è la soddisfazione del cliente. In ogni momento e per ogni dubbio, inoltre, è disponibile un servizio di assistenza formato da un team di esperti sempre pronti ad aiutare chiunque ne abbia bisogno.

iospedisco.it ha intercettato una tendenza, nata in particolare durante il lockdown, e per rispondere alle più diverse esigenze, ha attivato una rete di partner specializzati per garantire una vasta gamma di servizi capaci di soddisfare ogni singola esigenza. Può vantare, per esempio, un servizio dedicato per la spedizione di biciclette o di pallet o in generale per la spedizione di più pacchi di grandi dimensioni per ridurre davvero al minimo i rischi di smarrimento e danno. iospedisco.it offre anche un servizio dedicato esclusivamente alle spedizioni delle valigie, oltre a garantire – su richiesta – la consegna in giornata, al piano, con automezzo dedicato o, anche, il trasporto a temperatura controllate.

Per queste feste, iospedisco.it presenta anche Iospedisco.t PRO: un software gestionale sviluppato in house e brevettato, che consente alle aziende di ottimizzare i propri processi di spedizione grazie ad una piattaforma gratuita che sceglie in automatico il miglior corriere, in base alle preferenze preimpostate, tra cui la località geografica, i principali vettori partner e i desiderata dei propri clienti. iospedisco.it, nato da un’idea e un’intuizione vincente dei due founders – Marco Puma e Rachele Fichera – fratelli nella vita e partner nel business, con il servizio PRO ha raggiunto oggi livelli di tecnologia tra i più all’avanguardia in Europa. Grazie a un round bridge di investimento in fase di chiusura e a un venture capital che investirà in un round più cospicuo, iospedisco.it sta per partire con la fase di internazionalizzazione.

“Da sempre abbiamo guardato al futuro e con l’aggiornarsi della tecnologia abbiamo adeguato e rinnovato i servizi offerti da iospedisco.it. Una visione comune e un obiettivo condiviso e forte di crescita e sviluppo ci hanno portati oggi a lanciare la versione PRO.” – afferma Marco Puma. “Le esigenze dei nostri clienti sono cambiate, dato il periodo storico che stiamo vivendo, e iospedisco.it PRO è una risposta forte e proattiva a un mercato in cui vogliamo affermarci sempre di più come i protagonisti, portando la nostra decennale esperienza, non solo in Italia ma anche all’estero.” – conclude Rachele Fichera.