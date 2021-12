Sostenibilità: per le piccole e medie imprese italiane non è più un nice to have ma diventa il pilastro della crescita futura. Non più una sfida ma una necessità. È quanto sta definendo il mercato, di concerto con il mondo della finanza. Per rimanere nell’arena economica, crescere e competere i criteri ESG diventano pillar fondamentali, non solo per le quotate. A questi aspetti, infatti, non guardano solo gli investitori ma anche le banche sono pronte a selezionare i propri clienti in funzione dell’impegno dimostrato nelle tre direzioni della sostenibilità: ambiente, sociale, governance. Non rispondere alle sollecitazioni vorrà dire essere tagliati fuori dalle opportunità di accesso al credito. In questo scenario prende forma, in Italia, una novità importante, il primo Polo della Sostenibilità, pronto ad accompagnare le pmi internazionali nel processo di trasformazione sostenibile. È il risultato della partnership tra V-Finance, società del gruppo IR Top Consulting specializzata nell’ESG Advisory e Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana, e Tecno, società Elite, ESG company specializzata nell’offerta di soluzioni tecnologiche e consulenza nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale d’impresa e dei prodotti energetici.

“Il mondo della finanza e quello del credito sono destinati a cambiare – spiega Anna Lambiase, presidente di V-Finance -, una trasformazione che non può lasciare indifferenti le imprese. Essere al passo con i tempi è una necessità e noi siamo pronti ad affiancarle, unendo le competenze della finanza sostenibile di V-Finance e quelle delle tecnologie ambientali di Tecno, per fare del tessuto produttivo italiano un modello internazionale, anche in vista dell’entrata in vigore della tassonomia europea, destinata a rappresentare un vero e proprio spartiacque per la vita delle imprese”.



È in corso una trasformazione green, quali sono i numeri di questo fenomeno?

Le analisi di mercato confermano la dirompente attenzione degli investitori istituzionali alle tematiche ESG: nel 2020 i fondi Europei sono stati pari a 3.196 (+52% rispetto al 2019) per una capitalizzazione di 1.100 miliardi di euro. L’esperienza del mercato dei capitali dimostra che la finanza sta svolgendo un ruolo sempre più importante nel processo di transizione sostenibile reindirizzando ingenti flussi economici verso le attività maggiormente orientate ad implementare strategie di sostenibilità nel lungo periodo. Analogamente, le società che investono in ambiente, governance e in obiettivi sociali si dimostrano più efficienti nel gestire eventuali rischi futuri e, dunque, più resilienti.

E in Italia?

Anche da noi aumentano gli investitori che adottano l’ESG policy, tant’è che lo scorso ottobre Borsa Italiana ha lanciato il nuovo indice MIB ESG. Un altro dato è di grande interesse per capire bene lo scenario in cui ci muoviamo riguarda il PNRR ,che destina circa 60 miliardi di euro, il 37% del totale, a progetti Green. Le pmi, quotate e non, non possono sottovalutare questi segnali, il rischio è quello di trovarsi tagliate fuori dall’accesso al credito, anche da parte del canale bancario che si sta preparando a integrare il nuovo modello imposto dalla tassonomia europea. È il momento di lavorare sulla sostenibilità, non solo per migliorare la propria brand reputation ma per restare competitivi e crescere. Non è più una opzione ma una necessità.



Ma le Pmi italiane sono pronte?

La nostra esperienza, legata principalmente all’analisi delle quotate, riflette la necessità di lavorare ancora molto in questa direzione. Dal nostro Osservatorio ESG, un database proprietario di monitoraggio delle PMI sostenibili quotate, emerge un dato che fa riflettere: nel 2021 solo il 16% delle PMI quotate su EGM rendiconta la sostenibilità, redigendo un Bilancio di Sostenibilità, principalmente in via volontaria e con utilizzo dei GRI Standards. C’è ancora molto da lavorare.



Ci sono settori più attenti alla sostenibilità?

Tra le imprese più virtuose ci sono quelle del comparto Tecnologia, che rappresentano il 31% del totale, seguite da Energia e Fonti Rinnovabili, Moda e Lusso e Servizi (tutte al 12%). È innegabile, però, che questa platea si mostra più sensibile al tema, rispetto alle non quotate. La transizione verso la sostenibilità sta interessando il mondo finanziario e industriale attraverso una riconversione delle scelte di investimento verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma che siano al contempo utili alla società e all’ambiente. Oggi i capitali convergono verso attività sostenibili e le società quotate stanno implementando policy e criteri di misurazione delle loro performance ESG per gestire meglio i propri rischi nel medio-lungo termine. Il nostro ulteriore impegno, in questa direzione, è quello di accompagnare verso Piazza Affari solo imprese pronte a fare della sostenibilità un modo di essere. Le nostre IPO si caratterizzeranno, come in realtà già accade, per una forte attenzione ai criteri ESG.



Quale ruolo potrà svolgere il Polo della Sostenibilità?

Il nostro obiettivo è quello di far dialogare innovazione e sostenibilità d’impresa per accompagnare le PMI italiane nel percorso di crescita sostenibile. Aiuteremo le imprese ad adottare un approccio più integrato di rendicontazione, che tenga conto delle performance economiche, sociali, di governance e ambientali con l’obiettivo di creare e mantenere valore nel breve, medio e lungo termine per le PMI e per i propri stakeholder. Misurare e rendicontare saranno le parole chiave, reportistica e modelli di governance trasparenti gli strumenti indispensabili. Favorire la diffusione di una cultura sostenibile che consenta di ottenere un vantaggio competitivo è la chiave del successo aziendale per garantire affidabilità, solidità economica e sociale. Tutto questo sarà possibile anche grazie alla prima Digital Platform ESG per la valutazione quantitativa della performance di sostenibilità, l’analisi dei rischi ESG di settore, la Gap-analysis con azioni di miglioramento identificate come prioritarie. Elementi che ci consentiranno di offrire e disegnare un percorso strategico di sostenibilità altamente personalizzato.