Industriali troppo veloci? Gli ritirano il Patent Box

Su un piatto ci sono 1,6 miliardi di euro di gettito fiscale, sull'altro il Patent Box. Nel momento in cui andiamo in stampa, ancora non sappiamo da che parte penderà la bilancia. Intanto però, per tentare di sopprimere l'art.6 del decreto fiscale di rivedere il regime transitorio, si sono schierati con il presidente di Confindustria elementi di Pd, Forza Italia, Italia Viva, Fratelli d'Italia. Ma anche 5 Stelle e Lega, che puntano a lasciare ai contribuenti la possibilità di optare tra il vecchio patent box, con la detassazione del 50% degli utili sui beni immateriali, e la deduzione al 90% dei costi in ricerca e sviluppo.

«Il decreto fiscale sta praticamente segnando la morte del Patent box che era invece un provvedimento preso tardi di stimolo alla ricerca, cosa di cui le imprese italiane hanno grande necessità», ha tuonato Carlo Bonomi all'assemblea degli industriali a Torino. «Qui si passa da premiare il risultato a un intervento sui costi che non tiene conto dei risultati. Ritengo che questa sia la strada sbagliata». Ma quali sono questi risultati? Secondo la Corte dei Conti, nel 2019, sulle oltre 800mila imprese attive, solo 1.300 hanno usufruito della misura. E l’8,3% dei beneficiari, che ha ricavi superiori a 250 milioni di euro, ha utilizzato circa il 63% del reddito detassato, il che porta la Corte dei Conti a ritenere che circa 100 imprese hanno presentato deduzioni medie per un valore di 18 milioni di euro. Insomma, il Patent Box avrebbe agevolato per i due terzi le grandi imprese come Ferrari, Campari, Diasorin, Luxottica. Il che non è necessariamente un male, considerando che il primo degli obiettivi della misura introdotta nel 2014 dal governo Renzi era proprio quello di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero e il secondo era il mantenimento dei beni immateriali in Italia. Fatto sta che la relazione tecnica al decreto fiscale parla, proprio per il 2019, di mancati introiti lievitati a 1,6 miliardi di euro. Troppi, evidentemente, contando che nel 2018 il Patent Box era costato all'erario 700 milioni e nel 2017 appena 337.

Nel decreto fiscale il nuovo focus diventa il costo sostenuto per la realizzazione o l'acquisto del bene immateriale

«La riforma propone uno spostamento radicale dell’obiettivo dell’agevolazione: la detassazione dei ricavi viene sostituita da un “iperammortamento” dell’intellectual property right (Ipr), scombinando la sua naturale collocazione a valle tra gli incentivi proposti dall’allora Pacchetto 4.0 del Ministro Calenda», sottolinea Laura De Lisa, Director – Funding & Development Leader di Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile. «Se prima si premiava il riscontro dal mercato del risultato della ricerca e sviluppo – il software realizzato, il brevetto ottenuto, ecc. – detassando al 50% gli utili da questo generati, il nuovo focus diventa il costo sostenuto per la realizzazione o acquisto dell’immateriale, ipervalutandone il costo di investimento del 90%». Un cambio generoso, all'apparenza, considerando anche che la deduzione interesserà pure i marchi di impresa, esclusi dal regime Patent Box nel 2017 per rispettare le raccomandazioni Ocse.

«L’aggancio a valle con i risultati della ricerca, peraltro, avviene in modo solo indiretto ed è proprio in questo che “snatura” il beneficio: la convenienza alla rendicontazione del beneficio è legata alla mera presenza di utili, non necessariamente correlati alla performance dell’Ipr ammortizzato», spiega De Lisa. E tira la stoccata: «L’incompatibilità con la rendicontazione del credito di imposta ricerca e sviluppo sconfina addirittura nell’illogicità: nell’impianto normativo originario, proprio la rendicontazione dei costi della ricerca e sviluppo – e l’eventuale cumulo, quindi, del credito di imposta R&S potenzialmente spettante – era un’attività prodromica alla percezione del beneficio, poiché determinante per determinare l’ammontare dell’agevolazione».