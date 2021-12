I 5 trend 2022 che definiranno il settore banking e fintech

Solarisbank, la principale piattaforma tecnologica BaaS (Banking-as-a-Service) in Europa, si appresta a concludere il 2021, l’anno di maggior successo dalla sua fondazione. Dodici mesi scanditi da importanti avvenimenti: fra tutti la chiusura di un importante round di finanziamento Series D sovrascritto di 190 milioni di euro, che ha portato la capitalizzazione di Solarisbank a oltre un miliardo di euro, qualificandola come unicorno fintech. Alla crescita societaria è andata di pari passo l’espansione territoriale con l’apertura di filiali locali nei tre mercati chiave: Italia, Francia e Spagna.

Il Banking-as-a-Service - che guida la tendenza dell’embedded finance - rappresenta un cambiamento epocale nei rapporti fra clienti e aziende non bancarie che, grazie agli strumenti offerti da Solarisbank, possono proporre servizi finanziari senza la necessità di una licenza propria, evitando così i consistenti oneri finanziari e burocratici connessi. Il BaaS, infatti, è una vera e propria “banking revolution” che abilita tutti i settori economici nell’offrire prodotti finanziari modulari e personalizzabili emergendo come elemento strategico nella sfida di una ripresa più veloce e solida.

Ma cosa riserva il 2022 al settore bancario e fintech e quali saranno le principali direttrici di sviluppo? Gli esperti di Solarisbank hanno una visione chiara e hanno definito le 5 tendenze chiave che ci attendono nel nuovo anno.

1 Embedded finance: maggiore slancio e verticalizzazione

Negli ultimi 12 mesi, la finanza integrata è diventata la tendenza più calda nel fintech, con sempre più brand non finanziari che cercano di integrare pagamenti, prestiti, prodotti assicurativi e persino servizi di gestione patrimoniale nei loro percorsi utente. Nel 2022, società non bancarie si concentreranno sempre più su specifiche nicchie andando a specializzarsi e, tramite l’integrazione di API standard, personalizzeranno l’offerta di servizi finanziari in base alle esigenze dei loro clienti: nel caso dei prestiti, ad esempio, i clienti potranno concludere un acquisto e contestualmente accedere ad una soluzione di finanziamento completamente digitale, senza la necessità di rivolgersi a un soggetto terzo, spesso impiegando alcuni giorni per ottenere l’approvazione. Avremo maggiore velocità, trasparenza e convenienza.

2 L’anno del boom del BNPL – Buy Now Pay Later

Se fino a pochi anni fa il prestito era un business molto tradizionale, con l’embedded finance ora è possibile ottenerlo in 10 minuti direttamente nel negozio fisico o sull'e-commerce del venditore, senza dover fornire pile di documenti o recarsi fisicamente in una filiale. Grazie al BaaS ogni retail ed e-commerce può sfruttare la licenza bancaria di Solarisbank per creare i propri piani di BNPL. I vantaggi sono evidenti: aumento dei clienti potenziali, fidelizzazione e maggiore concorrenza ai giganti dell’e-commerce in momenti clou come saldi e iniziative promozionali. BNPL, infatti, democratizza e rende più trasparente il mondo dei prestiti e si candida come uno strumento chiave per PMI e professionisti al fine di fidelizzare ed aumentare la base clienti servita.

3 Vertical banking: servizi a valore aggiunto studiati sulle esigenze di singole categorie di clienti

Nel 2022 il digital banking cambierà il suo volto. Non sarà più la versione online di uno sportello fisico ma un vero e proprio centro di servizi e di consulenza incentrato sulle esigenze di specifiche categorie di clienti. Per le nuove banche digitali, grazie al BaaS, c’è un'enorme opportunità di servire nicchie che sono poco considerate, come il teenage banking. A seconda delle esigenze e competenze, infatti, il cliente potrebbe decidere di automatizzare i suoi investimenti, definendo quando, quanto e dove investire. Permettere ai clienti di utilizzare questo tipo di prodotti, contribuirà ad aumenterà fedeltà, fiducia ed il livello di educazione finanziaria"

4 AI al servizio dell’antifrode

Solo durante la prima metà del 2021, i tentativi di frode digitale sono aumentati del 150% a livello globale, poiché i criminali informatici hanno cercato di sfruttare le vulnerabilità portate dalla rapida digitalizzazione durante la pandemia di Covid-19. L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel ridurre l'incidenza delle frodi e nel mantenere i dettagli finanziari dei clienti al sicuro durante il 2022 e oltre. La velocità o urgenza di digitalizzarsi non sarà mai a scapito della sicurezza.

5 Le Crypto e la blockchain entrano nella quotidianità e si applicano a tutti i mercati

Le banche - e i servizi finanziari in generale – accelereranno nel diventare un sottoinsieme di un ecosistema più grande che gira sulla blockchain, e questo porterà un enorme cambiamento sia per i clienti che per le banche. Dal punto di vista del cliente, la blockchain è immutabile, democratica ed a prova di censura. Ci sarà dunque, per tutti, un accesso più equo ai servizi finanziari.

E dal punto di vista delle banche, man mano che la blockchain si espande ulteriormente nell'arte, nella musica, nei giochi e in altre industrie, ci sarà un crescente bisogno di istituzioni fidate che agiscano come custodi. Intervenendo per adempiere a questo ruolo, le banche possono espandersi oltre i servizi finanziari e raggiungere nuovi mercati.