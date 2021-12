Velasca lancia una nuova linea di calzature in collaborazione con Pininfarina

Dall’incontro tra Velasca e Pininfarina nasce Monviso, la nuova calzatura che racconta i due volti dello stile italiano: il design e l’arte del fatto a mano. Il nome di questa scarpa urban trail raffigura l’affinità delle due aziende che in questi mesi hanno lavorato in perfetta armonia, uniti dalla passione per il bello e fatto bene, all’italiana. Anche il nome Monviso vuole essere un’ode all’origine delle due realtà: il monte è, infatti, piemontese come Pininfarina ed è sorgente del fiume Po che collega Il Piemonte alla Lombardia, regione di nascita di Velasca".

“L’Italia ha quasi un obbligo morale di portare il bello nel mondo. Non vogliamo essere semplicemente un brand di scarpe artigianali di alta qualità, ma espressione dell’italianità e dello stile di vita italiano che ci contraddistingue nel mondo per l’attenzione all’eccellenza e la forte autenticità. Fedeli a questa visione abbiamo intrapreso con entusiasmo la collaborazione con Pininfarina, con cui condividiamo affinità di pensiero e valori. Monviso è infatti, espressione di questa corrispondenza e frutto di quella minuziosa ricercatezza e originalità che contraddistingue ogni nostra scarpa”. – commentano Enrico Casati e Jacopo Sebastio, fondatori di Velasca –

“La ricerca di nuovi linguaggi di design capaci di coniugare stile italiano ed alte performance è da sempre la nostra passione. In Velasca abbiamo trovato il partner ideale per esplorare scenari nuovi capaci di combinare la tradizione e l’alta qualità dei materiali con modalità di utilizzo innovative della calzatura. Monviso - con la sua anima sportiva ed urbana al tempo stesso, grazie alle sue linee armoniose e alle alte prestazioni - rappresenta appieno lo spirito della collaborazione” – commenta Paolo Lugaro, Lead Designer di Pininfarina

Il disegno Pininfarina della nuova calzatura si sostanzia nell’eleganza delle forme fluide e minimali che si fondono con l’anima sportiva e tecnologica dei materiali scelti insieme. In questo modo prende vita una scarpa da trail che – grazie alla propria membrana impermeabile, alla suola in gomma Vibram e alla morbida pelle di vitello scamosciata - trova il proprio comfort anche nella quotidianità cittadina. Monviso sarà declinata in quattro colori: nera, blu e nera, beige e nera, grigio e nera.