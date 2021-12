Seremy: il bracciale smart che protegge gli anziani e monitora la loro salute

L’Italia è sempre più un Paese per vecchi. La nostra popolazione, infatti, è la più vecchia d’Europa, con un totale di quasi 14 milioni di over 65, di cui ben 7 milioni sono over 75 (gli over 65 erano meno di 4 milioni solo nel 1951). Secondo l’ISTAT, nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe arrivare dal 22,6% di oggi al 32-37%.

Aumentano quindi gli anziani sul nostro territorio, e di conseguenza le tecnologie ma anche gli strumenti per affiancarli e assisterli affinchè possano condurre una vita il più possibile autonoma. Proprio per fornire un servizio a 360° gradi a disposizione di figli di genitori anziani o di caregiver, sul mercato vi è Seremy (https://www.seremy.it/), dispositivo salvavita, prodotto interamente in Italia, semplice da utilizzare e senza installazione, perfetto per monitorare la salute degli anziani, i loro spostamenti e i parametri vitali.

Le funzioni di Seremy

“Il bracciale smart Seremy è facilissimo da usare e soprattutto non invasivo. Non richiede Internet o telefono, la batteria dura fino ad un mese e offre ai figli o al caregiver tranquillità e serenità, poiché sa che il proprio genitore è seguito e in buone mani - commenta Lara Demetri, Responsabile Commerciale di Seremy - Facendo indossare il bracciale al proprio genitore anziano, ad esempio, ogni figlio potrà avere sempre comodamente a disposizione sul proprio smartphone allarmi, posizione e livello di benessere, grazie all’App gratuita Seremy disponibile per iOS e Android”.

Con Seremy ogni anziano può inviare richieste SOS con un semplice tasto. Allo stesso tempo, il bracciale rileva automaticamente le cadute e localizza la posizione GPS - utile in caso di anziani malati, ad esempio, di Alzheimer - controlla in modo non invasivo il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello dell’attività fisica, ad esempio quanti passi vengono fatti quotidianamente e durante la settimana. Il bracciale viene consegnato già attivo e pronto all’uso, non è infatti necessario installarlo ma basta farlo indossare al proprio caro e inizia subito a monitorare le funzioni vitali.

Seremy funziona senza limiti di distanza, può quindi essere utilizzato comodamente da un anziano che vive nel Sud Italia e monitorato dal figlio residente a Milano. Può inoltre essere indossato tutto il giorno, anche sotto la doccia, per assistere l’anziano laddove questo ne abbia più bisogno, ad esempio per monitorare eventuali cadute in bagno. Non serve, infine, né la linea telefonica né una SIM.

“Il bracciale Seremy è completamente autonomo e molto più potente e completo di qualsiasi telesoccorso o telefono salvavita per anziani sul mercato - prosegue Lara Demetri - Tutti gli allarmi sono visibili dall’App Seremy sul proprio smartphone, con l’ultima posizione geografica rilevata”.



Un algoritmo smart per valutare il benessere degli anziani

In Italia sono oltre 10.000 gli utenti che utilizzano Seremy e la grande diffusione del prodotto permette di sfruttare i Big Data per valutare in modo intelligente e comparato il livello di benessere degli anziani in Italia.

Tutti i dati raccolti nel Cloud, infatti, vengono analizzati ed aggregati per fascia di età e sesso degli utenti, al fine di produrre degli indicatori statistici di benessere rappresentativi ed affidabili, perché ottenuti da un numero significativo di utilizzatori quotidiani.



Nell’App Seremy, inoltre, la famiglia o il caregiver può confrontare in modo immediato i dati di benessere del proprio caro anziano con quelli degli altri utenti Seremy nella stessa fascia di età e sesso, e quindi valutare in tempo reale lo scostamento percentuale ed assoluto. L’analisi dei parametri dell’anziano e le differenze con il resto della comunità aiutano i familiari ad anticipare le criticità ed eventuali rischi per la salute.



“Seremy è l’unico dispositivo smart per anziani che applica moderne tecniche di Data Analytics e Big Data alla mole di dati sempre crescente generati dai bracciali, e che consente ai familiari di avere sempre a portata di mano il benessere dell’anziano. E questa tecnologia unica ne stimola ulteriormente la diffusione sul territorio, aumentando la quantità dei dati raccolti e quindi migliorando continuamente la precisione degli indicatori di salute e benessere” conclude Lara Demetri.



Seremy è un prodotto nato e sviluppato interamente in Italia dal Gruppo Selyon, web e mobile software factory che si occupa di sviluppo software in cloud basati su dispositivi IoT. Gli stabilimenti produttivi delle componenti hardware sono a Vicenza e Milano mentre la parte software è sviluppata nella sede centrale di Ferrara.