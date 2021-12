Inventiva made in Italy

Innovare nonostante. È questo il refrain degli imprenditori e dei ricercatori italiani, da sempre. Nonostante il peso della burocrazia, gli aiuti limitati e altalenanti, il fatto che spesso all’estero un’idea valida è remunerata molto meglio. Da ultimo, nonostante la pandemia: premesso che in Italia tradizionalmente si inventa molto e si brevetta poco, perché spesso si ritiene che brevettando il rischio di dare spunti a chi copia sia molto più pesante della tutela che si riceve, i brevetti sono comunque in aumento, e lo sono stati anche nel 2020, l’annus horribilis di debutto del Covid, mentre in Europa invece diminuivano – l’altra eccezione è quella della Francia. Nello stesso 2020, gli investimenti di venture capital hanno raggiunto la cifra record (per l’Italia, s’intende) di 569,2 milioni di euro, con un balzo del 55% rispetto al 2019. L’Italia che innova, insomma, fa una pernacchia al coronavirus e continua imperterrita a seguire la sua vocazione.

Per tracciare una mappa dell'innovazione Made in Italy bisogna seguire la pista della tecnologia

Per tracciarne una mappa bisogna seguire la pista della tecnologia, il settore nel quale si concentra buona parte della vena innovativa in Italia e non solo. «Abbiamo delle belle eccellenze» dice Alfonso Fuggetta, docente al Politecnico e Ceo di Cefriel, centro di innovazione digitale che promuove e sostiene la trasformazione delle aziende italiane, «nel settore dei semiconduttori c’è StMicroelectronics che è un’eccellenza mondiale, copre e ha presidiato un settore molto innovativo che è quello della sensoristica avanzata e dei circuiti di potenza, e sta costruendo una terza fabbrica ad Agrate.

Poi ci sono anche altri player più di nicchia come Eurotech, che fa sensoristica e dispositivi evoluti per l’industria, e diverse startup nello stesso campo. È un’area frizzante soprattutto grazie al traino di StMicroelectronics: merito dell’ex responsabile dell’area sensori Benedetto Vigna, che da qualche mese è nientemeno che il nuovo ad della Ferrari».

Un altro settore dove abbiamo delle buone carte è quello delle telecomunicazioni. «Caso vuole che un grosso polo nel settore delle Tlc sia a pochi km dall’St di Agrate» osserva Fuggetta, «a Vimercate c’è Nokia che conoscevamo per i cellulari ma oggi è uno dei player più grossi nel mondo delle infrastrutture di rete. È un polo di eccellenza di livello mondiale che offre ricerca, sviluppo e ingegneria sulle 3 principali aree di interesse: il 5G, i ponti radio e la fibra».

Nel campo dell’elettronica, siamo forti nel settore difesa con Leonardo, che con tutte le ex aziende del gruppo Finmeccanica costituisce un altro polo importante per il Paese. Per quanto riguarda i settori legati al software, la situazione è un po’ più complicata. «Abbiamo dei grossi system integrator» rimarca il Ceo di Cefriel, «società come per esempio Engineering, o filiali italiane delle grandi aziende multinazionali come Accenture, aziende come Replay, altre che operano nel cloud come Aruba; ma non abbiamo aziende che fanno prodotti software, né dal punto di vista dei pacchetti né tantomeno da quello dei sistemi operativi, per parlare di campioni europei non abbiamo la Sap di turno».

Oltre alle eccellenze nel campo dell'elettronica e delle tlc sta crescendo il comparto che lavora alla gestione dei dati

Due settori hanno una particolare effervescenza: «Quello della cybersecurity è un mercato che vale in Italia oltre 2 miliardi di euro, compresi i servizi software» spiega Mauro Colopi, Partner di Bain & Company. «Nonostante la dimensione importante e la crescita a doppia cifra, è molto frammentato: vede la coesistenza di grandi player tradizionali dell’informatica e di un gruppo di nuove boutique specializzate in advisory, gestione e monitoraggio della sicurezza. Questi piccoli player sono oggetto di campagne di M&A da parte degli attori più importanti, ma hanno anche l’ambizione di pensare in grande con una crescita autonoma».

A crescere è anche il mondo che lavora alla gestione dei dati. «Il secondo macrotema è quello dei big data, dell’intelligenza artificiale e del cognitive computing» mette in evidenza Colopi, «un mercato che sfiora il miliardo e mezzo e cresce anch’esso a doppia cifra. Al suo interno ci sono diversi mestieri nel mondo dei big data, dai data scientist ai servizi professionali che utilizzano i dati. L’esplosione dell’abbondanza di dati e del costo di gestione degli stessi ha portato alla ricerca di nuove soluzioni architetturali, con l’obiettivo di avere dati che si parlano e facilmente integrabili. Ci sono startup che si stanno muovendo in modo molto interessante alla ricerca di nuove logiche che evolvano dai servizi tradizionali a soluzioni proprietarie, per gestire grandi database in maniera più flessibile innovativa».

Il quadro generale è dunque positivo ma fortemente migliorabile. «Non siamo messi male, ci sono delle realtà particolarmente significative» mette in evidenza Fuggetta, «ma certo questo settore dovrebbe crescere, perché la gran parte dei posti di lavoro in futuro sarà qui. Quindi è importante che da un lato si creino nuove imprese, e dall’altro che cerchiamo di attirare investimenti esteri in questi settori».

Il rischio è che le startup italiane vengano acquisite da soggetti oltreconfine drenando capacità e risorse

Una forte componente innovativa è presente nelle startup, un settore nel quale il Paese sta cercando di recuperare posizioni rispetto a competitor che hanno non certo una maggiore disponibilità di inventiva, quanto di capitali – che non di rado finanziano all’estero idee italiane… «Si dice che abbiamo un basso numero di startup e un investimento in venture capital minore che in altri Paesi: credo che a guardare le statistiche sia vero. Io però sono sempre preoccupato di un altro aspetto» spiega il Ceo di Cefriel. «Sicuramente è necessario fare in modo che ci siano più investimenti in venture capital e che sia possibile creare più startup. Ma insieme a ciò dobbiamo anche pensare a quel che succede a queste startup. Il tema della exit è vitale, altrimenti corriamo il rischio di non comprendere l’intero spettro dei problemi».

Già: chi acquisisce le nostre startup con il loro bagaglio di inventiva, non di rado strategico? «Le startup negli Usa qualche volta crescono e diventano aziende autonome, ma in gran parte sono acquisite da altre aziende: Apple e Google per esempio ne sono grandissimi acquirenti» aggiunge Fuggetta, «ma chi in Italia compra le startup italiane? Il rischio è che siano acquisite da aziende estere, certamente un fatto positivo per chi ha creato la startup, ma c’è il rischio di perdere quel know how e la ricaduta di quegli investimenti. Dobbiamo favorire il loro sviluppo, ma anche fare in modo che le aziende italiane siano capaci di acquisirle e di trasformare quel know how in arricchimento della propria offerta: questo non accade con la necessaria frequenza».