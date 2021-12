Findelivery, Pmi innovativa italiana che opera nel settore Fintech, annuncia la chiusura di un aumento di capitale di 1 milione di euro, che verrà investito per il consolidamento e lo sviluppo dei progetti esistenti FinancialDelivery e FD Fiduciaria Digitale e per il lancio, nel corso del 2022, del progetto di Laltraborsa, un database in cui sarà possibile trovare informazioni sugli investimenti non quotati, con focus particolare sui titoli emessi dalle piccole medie imprese italiane Pmi. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare alla quotazione in borsa entro il 2023.

A credere nella Pmi innovativa fondata nel 2016 sono soprattutto investitori professionali, consulenti finanziari e consulenti aziendali, che costituiscono ben il 60% dei soci, a riprova della credibilità del progetto tra gli addetti ai lavori nel campo finanziario. Inoltre, circa il 30% dei soci è costituito da imprenditori, attratti primariamente proprio dal nuovo progetto Laltraborsa, in cui vedono uno strumento ideale per raccogliere nuove risorse sul mercato dei capitali per la crescita della propria azienda. I nuovi sottoscrittori vanno ad aggiungersi ad un nucleo formato prevalentemente da investitori privati, “family & friends”, che per primi hanno creduto nel progetto nella sua fase iniziale.

Findelivery, attraverso il sito web FinancialDelivery.it, offre contenuti di (in)formazione per aumentare la consapevolezza e l’educazione finanziaria di investitori privati e di consulenti finanziari, mentre la sinergia con i servizi fiduciari digitali di FD Fiduciaria Digitale permette di eseguire in modo semplice e immediato le proprie scelte di investimento. A due anni dal lancio del portale FinancialDelivery ha sviluppato le sue attività con alcune delle realtà più prestigiose del panorama italiano e internazionale, mentre FD Fiduciaria Digitale continua a crescere ed è oggi leader nel segmento dei Pir Fai-da-te. Nel 2022 Findelivery si appresta a lanciare Laltraborsa, un portale informativo che andrà a completare l’ecosistema, e offrirà agli investitori un prezioso database su cui trovare informazioni su ogni tipo di strumento finanziario, anche non quotato, emesso da aziende italiane. Al contempo la nuova piattaforma consentirà alle Pmi italiane di aumentare la visibilità presso gli investitori dei propri strumenti finanziari, in modo da raccogliere nuove risorse finanziarie da affiancare a quelle ottenute dal tradizionale canale bancario.

“Siamo particolarmente orgogliosi della fiducia che ci hanno riconosciuto i nuovi azionisti – dichiara Massimo Merlino, presidente di Findelivery – non solo per le risorse raccolte, ma anche per la qualità dei nuovi investitori, provenienti in gran parte dal settore finanziario e dalle professioni più vicine al nostro posizionamento strategico, confermando così la validità del progetto di sviluppo.”.

A proposito di Findelivery

Findelivery è una società attiva nel settore fintech, fondata da manager indipendenti e di grande esperienza. Si avvale della sinergia tra diverse società operanti nel settore finanziario e in quello tecnologico, posizionandosi come il partner di riferimento per mettere in relazione la generazione Millennial con il mercato dei capitali. La Mission di FinancialDelivery è sviluppare soluzioni finanziarie innovative per offrire ai clienti ciò che desiderano in modo semplice, e diventare l’interlocutore indipendente di riferimento per risparmiatori, investitori, consulenti finanziari, intermediari finanziari, consulenti aziendali e Pmi italiane di eccellenza.