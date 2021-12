Dalla ricerca al brevetto ci si tutela così

Stando ai dati pubblicati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel 2020 in Italia sono state depositate oltre 11.000 domande di brevetto per invenzione industriale. Non si tratta, ovviamente, di migliaia di invenzioni tutte destinate a cambiare la storia dell’umanità; si tratta invece del frutto del paziente lavoro di ricerca e sviluppo condotto da imprese di ogni dimensione, accomunate dalla consapevolezza del valore che il brevetto riveste per la tutela dell’innovazione.

Accedere a questo strumento è più semplice e meno oneroso di quanto di regola si ritiene, soprattutto se si adotta una strategia brevettuale oculata, che di regola prende le mosse da un deposito nazionale, che ha un costo modesto (le tasse ammontano a poche centinaia di euro, importo cui è necessario aggiungere gli onorari dei consulenti brevettuali cui è bene affidarsi).

La procedura di esame, semplificata, comprende una ricerca di anteriorità, affidata all’Ufficio Brevetti Europeo, utile a comprendere sino a che punto l’invenzione rappresenta davvero un progresso rispetto allo stato della tecnica e quanto valga la pena di investirvi.

Entro 12 mesi dal deposito e tenendo conto dei risultati della ricerca, il richiedente può estendere la domanda ad altri paesi o aree geografiche, scelti tra quelli di immediato interesse o in cui operano i principali concorrenti. Essi comprendono, di regola, i paesi appartenenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, tutti raggiungibili tramite un solo deposito centralizzato.

Spesso l’estensione avviene tramite il cd. “brevetto internazionale” o Pct, che consente -di nuovo a fronte di un costo ragionevole- di prenotare la protezione in un numero anche elevato di paesi, tra cui, oltre a quelli appartenenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la maggior parte dei paesi industrializzati.

Molti di questi paesi, così come il sistema del brevetto europeo, subordinano la concessione del brevetto ad un esame; la relativa procedura ha costi significativi, che tuttavia il richiedente affronta solo qualche anno dopo il deposito della domanda di brevetto iniziale, quando ormai dovrebbe essere noto l’effettivo valore commerciale dell’invenzione.

Questa verifica, e più in generale lo sfruttamento del brevetto, può avvenire sia attuando direttamente l’invenzione, sia concedendo il brevetto in licenza, strumento questo che consente spesso di raggiungere in tempi brevi e con investimenti modesti nuovi mercati o settori.

Il brevetto non deve in fatti essere inteso solo come uno strumento per vietare ai concorrenti certe condotte, quanto e soprattutto come un moltiplicatore delle potenzialità dell’impresa, capace di trasformare gli investimenti in ricerca e sviluppo in asset, non diversamente da quanto avviene per altri diritti di proprietà industriale, tra cui in particolare i trade secret ed il know-how, spesso a torto considerati una alternativa al brevetto.

In realtà segreti e brevetti, se ben coordinati, possono completarsi a vicenda e consentire alle imprese che investono in ricerca e sviluppo di fruire del volano costituito dai brevetti mantenendo i vantaggi competitivi conferiti dal know-how.

*Partner DLA Piper