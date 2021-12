Via della Spiga ha un nuovo "gioiello"

Era il 1995 quando la famiglia Busatti fece il suo ingresso nel quadrilatero della moda. Ora Busatti Milano si rinnova per ribadire la sua capacità visionaria di creare un intrigante racconto di stile e avanguardia partendo dalla ‘sua’ Milano. Il nuovo flagship di via della Spiga 1 apre un ulteriore importante capitolo di una storia iniziata da Antonio Busatti nel 1947 e che va di pari passo con quella dell’affermazione dell’alta gioielleria Made in Italy in tutto il mondo come sinonimo di eleganza discreta e unicità. Questa nuova apertura, infatti, ha un forte valore simbolico per la Maison e per la famiglia Busatti in quanto sintetizza i contenuti del progetto di rebranding curato da Davide Jais owner dello studio di consulenza Jais Partners. Durato oltre due anni, il rebranding è stato voluto per rispecchiare in modo contemporaneo i valori e lo stile della Maison con l’obiettivo di avvicinarsi anche ad un pubblico più giovane e molto attento all’aspetto design e architetturale del gioiello.

“Volevamo raccontare la poesia di ammirare una nostra creazione in un contesto che amplificasse i nostri valori” dichiara Lalla Busatti, Direttrice Creativa della Maison. “Ciò che ci contraddistingue è stato ed è uno spirito avanguardistico sempre in ascolto, aperto all’innovazione, anche attraverso la ricerca ossessiva di un’artigianalità e di una maestria orafa portate all’eccellenza da nuove tecniche di lavorazione e di materiali inusuali come il carbonio, il basalto e il titanio. In quest’ottica il luogo non è un semplice sfondo, ma parte integrante del nostro rinnovato percorso.”

Ogni creazione Busatti Milano testimonia l’influsso della metropoli intesa in tutte le sue molteplici valenze.

Milano come metropoli internazionale, brillante e vivace, conosciuta in tutto il mondo per il design, la moda, l’architettura e l’arte, amata per la sua eleganza understated, invidiata per la sua capacità di rinnovarsi e reinventarsi.

La nuova identità cromatica incentrata sui toni del verde, domina gli spazi delineandone il design e imprimendo profondità e movimento, quest’ultimo accentuato da una parete cannettata dove le nicchie diventano teche. Improntato sulla semplificazione e sulla pulizia formale, il restauro ha preservato il pavimento originale in marmo esaltandone le geometrie. Il marmo è stato ripreso anche nell’ingresso e nelle vetrine, creando una studiata armonia materica. Le vetrine giocano con il contrasto tra leggerezza e solidità, autenticità e sofisticazione: la potenza primitiva di parallelepipedi e cilindri in pietra e cemento esalta l’arte orafa e lo splendore dei gioielli.

Qui è possibile trovare tutte le creazioni della Maison, dai pezzi unici all’alta gioielleria fino alle collezioni prêt-à-porter.

A sottolineare l’impronta understated la scelta di inserire anche un counter per un approccio più informale destinato anche alla clientela più giovane.

Per i più attenti, le citazioni a Gio Ponti e Piero Portaluppi sono palpabili nei dettagli, come nella scelta di velluti verdoni ispirati a Villa Necchi.

A PROPOSITO DI BUSATTI MILANO

1947, 1970, 2000. Queste le date che hanno segnato la storia di Busatti Milano, la Maison di alta gioielleria oggi tra le più rivoluzionarie.

L’imprinting pioneristico è dato da Antonio Busatti, imprenditore visionario, appassionato collezionista d’arte e d’antiquariato, che negli anni cinquanta rimane affascinato dalle perle giapponesi e inizia a commercializzarle.

Negli anni settanta la prima svolta dettata da viaggi e incontri «preziosi» in India, Giappone, Tailandia e Africa alla ricerca delle pietre più rare, diamanti, zaffiri, smeraldi e rubini.

L’anno 2000 segna una nuova era per la famiglia con l’ingresso della terza generazione e la creazione di pezzi unici di alta gioielleria realizzati per committenze raffinate sotto la direzione creativa di Lalla Busatti.

Oggi la Maison Busatti Milano ha deciso di capitalizzare sul proprio know-how e sulla propria creatività, unendo gli elementi iconici che fanno di Milano una metropoli internazionale - legati all’arte, all’architettura e al design - alla propria maestria orafa e al proprio stile distintivo. Un approccio avanguardistico nel segno dell’alta gioielleria Italiana. Una tradizione in fermento, aperta all’innovazione, anche attraverso la ricerca ossessiva di nuove tecniche di lavorazione e di materiali inusuali come il carbonio, il basalto e il titanio.