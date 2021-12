Terre Borromeo con Destination Italia per promuovere il turismo di alta gamma all’estero

Terre Borromeo partecipa all’ambizioso progetto della travel tech Destination Italia, di recente quotata in Borsa nel segmento Aim Italia, per promuovere un turismo incoming di qualità. La realtà, guidata da Dina Giulia Ravera - presidente, Ceo e azionista di Destination Italia - ha tra i suoi primi soci il Principe Vitaliano Borromeo, presidente di Terre Borromeo, che detiene una quota del 3,5% circa nell’iniziativa imprenditoriale.



“Crediamo fermamente nel progetto Destination Italia, nel quale abbiamo deciso di investire, per il suo modello di business innovativo e fondato sul digitale. Fin da subito ne abbiamo condiviso la visione orientata al turismo incoming di alta gamma per la proposta all’estero di esperienze esclusive e personalizzate”, commenta il Principe Vitaliano Borromeo.



La travel tech company acquisisce e struttura in pacchetti di viaggio esclusivi e modulari i prodotti e i servizi delle strutture ricettive e turistiche italiane del suo network; attraverso la piattaforma plug and play le agenzie di viaggi e i tour operator possono selezionare e acquistare in autonomia per i loro clienti le migliori esperienze turistiche in Italia.



In questo sistema si inseriscono le destinazioni turistiche del circuito Terre Borromeo sul Lago Maggiore: Isole Borromee, Rocca di Angera, Parco Pallavicino e Parco del Mottarone. L’offerta di Terre Borromeo, già forte all’estero, punta con Destination Italia a consolidare il brand al di fuori dei confini nazionali e ad aumentare i flussi di turisti stranieri, già in ripresa nella stagione turistica appena conclusa, dopo la difficile situazione causata dalla pandemia che ha colpito il mondo dei viaggi a livello globale.