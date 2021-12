Contagi in aumento, l’Italia chiude i confini, ma l’Europa non ci sta

Prime pagine di oggi tutte concentrate sulla decisione del governo italiano di prolungare lo stato di emergenza al 31 gennaio e blindare le frontiere per proteggerci dai contagi della variante Omicron e sulla contrarietà espressa dall’Unione Europea. Spazio anche al nuovo stanziamento anti-rincari energetici da 3,8 miliardi del governo con gli aiuti alle fasce deboli.

CoVid, l’Italia alza i muri

“L’Italia chiude le frontiere ai no-vax, quarantena per chi arriva dalla Ue, test ai vaccinati” titola il Corriere della Sera che riporta “l’ira di Bruxelles” sulla decisione firmata dal ministro Speranza.

Pfizer intanto annuncia una pillola che ridurrà la mortalità CoVid dell’89%.

Inchiesta di Milena Gabanelli che nel suo Data Room analizza “dalla variante Alfa a quella Omicron, ecco cosa c’è dietro gli allarmi sanitari. Nessun singolo Paese è protetto se i vaccini non arrivano e vengono somministrati in ogni parte del mondo”.

Anche la Repubblica apre con questo titolo: “L’Italia si blinda, ira Ue. Bruxelles: Roma chiarisca” e riporta un dato demografico: “la pandemia colpisce le culle, calo di 20.000 nati dato mai così basso”. Elisabetta Camussi in un fondo commenta: “L’incertezza che pesa sul nostro futuro”.

“Mancano i figli del lockdown, natalità 2021 ai minimi storici” titola Avvenire sul tema.

La Stampa apre con un’intervista al generale Figliuolo che dice: “Natale sicuro, ecco il piano, siamo pronti ad immunizzare entrando casa per casa”.

Ma l’Oms allarma: “Omicron a velocità mai vista” (Il Sole 24 Ore).

Apertura critica del Giornale: “Stato di emergenza su tutto tranne che sulle tasse, i contagi continuano a salire, il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure, tamponi per i vaccinati che arrivano dalla Ue, in quarantena chi è senza siero ma non c’è la deroga sulle cartelle esattoriali”.

Su Libero fondo di Pietro Senaldi sullo sciopero generale di domani e il rischio contagi: “Landini crea assembramenti”.

L’economia che serve

“Boom dei mutui casa agli under 36”

titolone del Sole 24-ore di oggi, “i giovani trainano il mercato grazie alla garanzia statale prevista dal Dl sostegni bis. Nel 2021 oltre 46.000 prestiti agevolati, il 66% dal fondo prima casa”.

In taglio medio il Sole scrive di bollette: “Per le imprese ipotesi rateizzazione, prezzo record del gas. Intervento da 3,8 miliardi per far fronte agli aumenti, alle fasce deboli 900 milioni”

Anche sulla Stampa in prima pagina si parla di “Bollette, rincari azzerati per le famiglie più povere, il piano di emergenza sarà inserito nella legge di bilancio”. E sempre sul quotidiano di Torino Piergiorgio Odifreddi scrive: “Nello sconto sul nucleare io mi schiero con Cingolani”.

Direttiva sull’efficienza verde in edilizia, l’Europa fa marcia indietro: “per la vendita o l’affitto obblighi più soft” riporta il Corriere della Sera.

“Salta il divieto di vendere o affittare l’immobile se non rispettati i nuovi limiti, oggi la Commissione presenterà un testo molto diverso dalle prime anticipazioni” scrive sul tema il Messaggero che in prima pagina titola “Expo 2030, la corsa della capitale, Gualtieri cerca voti a Dubai e punta sul sostegno di Ue e Obama”.

La liquidità sui conti correnti è aumentata rispetto al dicembre 2019: +255,9 miliardi e di questi 130 vengono dalle famiglie. Secondo De Felice di Banca Intesa “la variante Omicron non farà deragliare la ripresa, per l’Italia 2022 anno della svolta”. (Corriere della Sera).

“Generali, Caltagirone contro Donnet, ieri Cda fiume e consiglio spaccato, il piano passa a maggioranza” titola in prima pagina La Repubblica, la notizia è presente anche su gli altri quotidiani con il Domani che scrive: “Il duello sulle Generali rivela il declino della finanza italica, vendette e conflitti di interessi”.

“Bper e Carige, matrimonio per un euro” riporta in taglio basso il Giornale

Sul Fatto Quotidiano un aggiornamento sul processo per il crollo del Ponte Morandi: “L’ex ad Mion smonta la difesa della famiglia, i Benetton sapevano: il ponte aveva un difetto di costruzione”.

La corsa al Colle

Giorgia Meloni alza la voce in un’intervista sul Corriere della Sera: “nessuno pensi di eleggere il capo dello Stato senza di noi” e poi fa il toto-nomi: “Berlusconi? Un’ipotesi che prenderemo in considerazione. Draghi? Una figura autorevole che riequilibrerebbe i rapporti di forza dopo lo strapotere franco-tedesco”. Ma sulle trattative per il Colle secondo quanto scrive Roberto Gressi sul Corriere “tutti i leader convocano incontri ma non si fa nessun passo in avanti”.

Marcello Sorgi in prima sulla Stampa sentenzia: “L’emergenza lega Draghi al governo, con la proroga dello stato di emergenza c’è una conseguenza politica, la conferma del premier al ruolo di guida indispensabile per palazzo Chigi”.

Retroscena di Carmelo Caruso sul Foglio: “C’è una strategia per portare Draghi al Colle, prevede lo sblocco decisivo dopo la quarta votazione, si vorrebbe pianificare un’elezione che possa includere anche i voti di Giorgia Meloni, una scelta per stabilizzare il Parlamento, in quel caso il governo sarebbe guidato da Daniele Franco e non salterebbe l’attuale maggioranza, la legislatura continuerebbe”.

David Sassoli, presidente dell’Europarlamento il cui mandato scade il 18 gennaio, annuncia di rinunciare alla ricandidatura: “così tengo unita l’alleanza Ursula” (Corriere della Sera).

Ipse Dixit

“L’emergenza CoVid non è finita” (la ministra Mariastella Gelmini sul Corsera)

Gli editoriali da leggere (per chi ha tempo)

“La scienza non ci basta” è il titolo del fondo di oggi di Massimo Cacciari sulla prima della Stampa.