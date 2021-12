Ca' Zampa sigla una partnership con G Square

Ca' Zampa, primo Gruppo in Italia che offre una gamma completa di servizi per il benessere degli animali domestici, ha firmato un accordo a lungo termine con G Square Healthcare Private Equity LLP, società leader in Europa negli investimenti nel settore della salute, con l'obiettivo di creare uno dei principali gruppi italiani nei servizi veterinari.

Ca' Zampa oggi conta 9 strutture in tutto il Paese e, grazie alla partnership con G Square, accelererà notevolmente l’espansione della sua rete. Nata 3 anni fa, Ca' Zampa sin dal principio ha sviluppato una formula innovativa per offrire in un unico luogo tutti i servizi legati alla cura e al benessere degli animali domestici: medicina veterinaria, chirurgia, toelettatura, educazione cinofila, dog parking, prodotti e diete veterinarie.

G Square ha già all’attivo esperienze di grande successo a livello europeo nel mondo veterinario e supporterà Ca’ Zampa nel suo piano di sviluppo, che si concentrerà principalmente in aree urbane del Centro e Nord Italia.

G Square, che gestisce oltre 1 miliardo di euro di patrimonio, ha scelto di effettuare un investimento significativo in Ca’ Zampa nel corso dei prossimi anni. PetVet Holding S.r.l. (società controllata dalla famiglia Passera) manterrà una rilevante quota di minoranza, confermando il proprio impegno a supportare la Società nel suo percorso di crescita. Anche Finprog Italia e MC Partners, società riconducibili alla famiglia Doris, manterranno una quota di minoranza.

Giovanna Salza, Fondatrice di Ca' Zampa, continuerà a guidare l’azienda nel ruolo di CEO.

Giovanna Salza, Fondatrice e CEO di Ca' Zampa, ha commentato: “Sono entusiasta dell'accordo raggiunto con G Square, un partner di elevato standing e con decenni di esperienza che permetterà a Ca’ Zampa di accelerare il suo percorso di crescita in Italia. Il modello unico di Ca' Zampa, basato su un'offerta di qualità all-in-one e focalizzato su prevenzione e innovazione, dopo tre anni di investimenti è ora pronto a fare un salto dimensionale. Le opportunità di mercato in Italia sono enormi e ora siamo in grado di coglierle a pieno, anche grazie all’accordo strategico siglato oggi.”

Renaud Dessertenne, Partner di G Square ha dichiarato: “Ca' Zampa è un'azienda con un business interessante e in rapida crescita e siamo lieti di poter supportare il CEO Giovanna Salza nel piano di espansione della Società e nella gestione di un team di così grande talento. Le opportunità nel mondo veterinario italiano sono molte e interessanti. G Square ha già all’attivo esperienze di investimento simili a livello europeo nei servizi di healthcare e non vediamo l’ora di poter mettere a disposizione la nostra expertise a sostegno della squadra”.

Questa operazione è un'ulteriore prova del dinamismo del mercato italiano degli animali domestici. Ci sono oltre 62 milioni di pet registrati nel Paese, con una famiglia su due che ha almeno un cane o un gatto. La pandemia ha portato a una maggiore attenzione verso gli animali domestici e la loro cura, con conseguente richiesta di servizi di maggiore qualità. Ca' Zampa è nata per rispondere a queste esigenze e per fornire una soluzione completa ai bisogni dei pet e dei loro proprietari.