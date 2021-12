il caro vecchio portafoglio va in pensione

Ci sono storie d'impresa innovative che vale la pena Raccontare, a maggior ragione se offrono spunti interessanti su come si costruisce e si fa evolvere un business in base a come cambiano le reali esigenze del mercato. Così è stato per MBSnet, azienda operante nel settore del fintech che ha fatto un bellissimo percorso intercettando i nuovi trend e bisogni del mercato e diventando leader nei settori delle digital solution prepaid & payment, come racconta a Economy il direttore generale della società Domenico Trodella, con collaborazioni sviluppate nel corso di dieci anni di attività con importanti aziende tra cui Namirial (information technolgy), istituti di pagamento (AdmiralPay, Moneynet, Speedymoney, Paytah), circuiti di poste private (Uniposte, Posta privata nazionale, Europoste), player operanti nel settore delle spedizioni (Globo Express, Nexive, Fulmine Group) e in quello assicurativo e servizi (Golden Group, Soisy) e varie altre company presenti nel settore delle scommesse online (Microgame, Planet, Bidoo). Una realtà che produce un volume d'affari di 12 milioni di euro l'anno, viaggiando con una crescita media mensile del 15%, e che entro il 2025 punta alla quotazione in borsa.



MBSnet è l'esempio lampante di come un business possa crescere e modificarsi in base alle nuove esigenze del mercato che via via si formano e vengono intercettate...

Proprio così, la nostra è stata una crescita lenta che ci ha portato in modo naturale verso il mondo digitale in special modo in quello dei pagamenti; poi la pandemia gioco forza ci ha aiutati nel crescere e, mentre tanti avevano problemi per continuare nel loro business, noi abbiamo avuto una crescita esponenziale tanto che nel 2020 abbiamo raddoppiato gli utili e il nostro trend è in continuo aumento. Oggi, grazie alla nostra capacità di offrire un servizio a 360 gradi su misura per ogni esigenza dei nostri clienti, siamo una squadra di 12 persone e siamo sempre alla ricerca di nuove risorse da inserire nel nostro team.

Ma com'è nata e come si è sviluppata la vostra realtà?

MBS Srl (Mail business store) era nata per fare altro, volevo creare un network di negozi che offrisse servizi e prodotti legati al mondo delle spedizioni stile Mail Boxes Etc. e avevo la necessità di una piattaforma che gestisse flussi e servizi. È così che ho incontrato il mio attuale socio, Pasquale Luciano, che aveva una grande esperienza nel settore software ambito fintech e con il quale è subito nata una sinergia. Da lì il progetto si è trasformato e io mi sono avvicinato al suo business: piattaforme web per erogare servizi di ricariche tecnologiche e pagamenti; abbiamo cominciato a sviluppare una nuova piattaforma digitale e creato la rete di merchant MBSpay (bar, edicole, poste private, internet point) che offriva servizi ai cittadini.

E poi cos'è successo?

Dal 2015 ad oggi abbiamo contrattualizzato circa duemila attività dirette e a un certo punto sono arrivate le prime richieste per duplicare il prodotto MBSpay e abbiamo cominciato a lavorare per sviluppare piattaforme per altri clienti dando vita alla business unit per lo sviluppo di piattaforme proprietarie per le aziende corporate per erogare servizi e pagamenti. Allo stesso tempo abbiamo cominciato a sub-distribuire servizi di ricariche e pagamenti dando vita ad uno smart provider che abbiamo chiamato MBSnet, che ad oggi conta circa venti clienti che usufruiscono del nostro servizio. Infine in piena pandemia abbiamo voluto spostare gli asset della parte software, che era in pancia ad MBS, creando WMsoft, controllata al cento per cento da MBS, azienda specializzata nel software ambito fintech. Da sempre insomma ci siamo occupati di pagamenti, ma i nostri prodotti si sono affinati nel tempo fino a creare un sistema denominato i.s.p.s, o meglio “integrated system payment solution”, che permette di interagire tra diversi servizi e prodotti su un sistema modulare sia interno che esterno, sfruttando le tecnologie delle Api, dell’open banking e le possibilità che ha messo a disposizione la direttiva Psd2 (payment services directive, ndr).

La tecnologia e l'innovazione hanno un ruolo fondamentale nel vostro business...

Oggi siamo a tutti gli effetti uno smart provider di servizi di ricariche tecnologiche (telefoniche, voucher acquisti online, gift card, pagamenti utenze, bollo auto, pagoPa), mettiamo a disposizione dei nostri clienti sistemi di pagamento e di incasso sia fisici che online (servizio pos, gateway e-commerce, sistemi di incasso unattended, apertura conti di pagamento) e disponiamo di servizi legati al mondo cashback, fidelity card, borsellini elettronici e sistemi di gestione dei buoni pasto. Ma ciò che più ci contraddistingue è la capacità di offrore una soluzione adattabile a tutte le esigenze del mondo fintech forti del circuito interno che abbiamo creato associato a un sistema isps. Ciò permette di far veicolare in realtime tutti gli incassi e i pagamenti all’interno del nostro circuito in una sorta di sistema orizzontale che fa associare facilmente tanti servizi trasversali: grazie alla Psd2 possiamo collegare e gestire in un'unica interfaccia tutti i conti che un cliente, sia esso consumer oppure business, ha attivi presso altri istituti bancari.

Come si evolveranno ancora in futuro i sistemi di pagamento digitali? La pandemia ha dato un'accelerata in tal senso.

Siamo nel massimo dei cambiamenti del mondo dei pagamenti. Le transazioni digitali sono in continuo aumento e ci stiamo abituando sempre più a non usare il contante. I numeri dicono che fra cinque anni i pagamenti digitali triplicheranno e certamente la pandemia ha accelerato il processo, che in ogni caso stava gia andando verso questa direzione. Il prossimo step sono i pagamenti contactless e l’utilizzo dei principali Apm (alternative payment method, ndr), come ad esempio Amazonpay, Applepay o Samsungpay, con il quasi totale abbandono della plastica per favorire i wallet sugli smartphone ormai destinati a sostituire i vecchi portafogli. Il nostro prossimo step è il lancio di una app b2c, così da essere più vicini agli utenti finali, ma sempre con l’aiuto della nostra rete di merchant.

La cybersecurity potrebbe rappresentare un ostacolo?

La sicurezza dei clienti per noi è sempre stata al primo posto e abbiamo svariati sistemi di controllo. La prossima tappa si chiama Sca (strong customer authentication), che prevede che per alcune situazioni e certi tipi di pagamento sia chiesto al cliente di autenticarsi con due o più fattori di autenticazione.

Fra le altre cose voi siete attivi anche nel mondo del gaming e delle scommesse, con che connessioni col vostro core business e con quali possibili sviluppi futuri?

Una mia personale esperienza nel mondo del gaming ci ha aiutato a fare il primo lavoro con un'azienda che voleva erogare questo tipo di servizio col proprio logo e cosi abbiamo prodotto la prima piattaforma personalizzata. La cosa è talmente piaciuta che è stato poi un susseguirsi di lavori in questo settore con player anche di livello internazionale. Per quel che riguarda le scommesse, non operiamo direttamente in questo mondo, dove operano invece molti nostri clienti. Grazie al digitale, anche questo settore sta cambiando molto e tante sono le richieste per avere a disposizione sistemi finanziari che permettano di tracciare tutta la filiera dei pagamenti.

Di cosa si occupa, invece, la vostra startup innovativa WMsoft?

È nata da uno spin-off di MBS per migliorare e focalizzare la nostra offerta di piattaforme e software digitali in ambito fintech. WMsoft, che ha sede a Milano, la capitale delle startup e del fintech, ha sviluppato una piattaforma modulare white-label denominata WM Operating System che permette di gestire in totale autonomia e in modo centralizzato piattaforme personalizzate. I singoli moduli che fanno parte dell’offerta permettono di erogare servizi di ricariche, pagamenti, emissione di Pin e gift in tutti i settori, moduli spedizioni postali e servizio di corriere, caricamento pratiche e Crm per la gestione di ticket e lead. Attraverso le Api che mettiamo a disposizione è possibile collegare qualsiasi servizio si voglia integrare. Il WMos ha tra i suoi moduli anche un hub di pagamenti con il quale si possono gestire tutti gli incassi e le transazioni sia online che fisiche.

Prossimi obiettivi?

Per il 2022 diventare operatore riconosciuto presso la Banca d’Italia (Aisp, Psp o similari) o entrare in partecipazione in un istituto di pagamento, mentre entro il 2025 l'obiettivo è la quotazione in borsa.

www.mbsnet.it