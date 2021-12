Iltm Cannes 2021: un Rinascimento privato

Da ILTM Cannes (International Luxury Travel Market) l'evento principale per il settore business-to-business per i viaggi di lusso, arrivano i battiti del polso del mondo del turismo e dell’ospitalità di alta gamma, e forse non è un caso che il simbolo scelto per questa edizione 2021 sia proprio un gigante cuore rosso e l’hastag #toghetheragain: di nuovo insieme.

La voglia di ripartenza c’è ed è sentita, ancorché le condizioni - e non solo sociosanitarie per il contenimento della pandemia - rispetto agli anni a.C (ante Covid) siano molto cambiate.



SICUREZZA E PRIVACY

La rinascita del lusso, per come è inteso e percepito adesso, equivale a richiesta di spazi aperti, esperienze di avventura, sicurezza per la salute, privacy.

Tempo da spendere bene e in benessere, insomma.

Il denominatore comune delle grandi industrie dell’accoglienza è la sostenibilità, declinata nelle varie accezioni e azioni virtuose: riduzione dell’inquinamento, risparmio energetico, rispetto dell’ecosistema.

In quest’ottica, la catena Aman, presente con 33 resort in 20 Paesi del mondo, propone - come evoluzione dell’ospitalità - anche crociere in yacht con imbarcazioni a basse emissioni e aggiunge nel proprio portfolio appartamenti e residenze uniche che si affiancano all’offerta di hotellerie tradizionale di cui annuncia aperture fino al 2025.

Dello stesso avviso il gruppo Six Senses che nel proprio carnet ha viaggi di scoperta e riconnessione con la natura in una prospettiva che ingloba il ritorno all’essenziale. L’annunciata apertura a febbraio 2022 in Brasile sarà, per Six Senses, un lodge con un market domestico interno destinato anche alla vendita dei prodotti coltivati in loco, cui seguirà un factory hotel a Ibiza. Perseguendo questa filosofia, altre aperture sono in programma in Israele (60 suite), in India a Jaipur, a Roma su progetto di Patrizia Urquiola, in Svizzera a Cras Montana per gli sport alpini e un’oasi nel deserto dell’Arabia Saudita.

Private Retreat è anche la proposta del colosso Four Seansons, che comprende persino un jet privato.



DESTINAZIONI INCREDIBILI

Considerato che il viaggiatore altospendente è spesso alla ricerca dell’esperienza adrenalinica, insolita e inedita, Quark Expedition è specializzato in Artide e Antartide e altre destinazioni incredibili, con varie proposte per una immersione totale nella natura selvaggia insieme agli animali dei ghiacci. “Da novembre a marzo curiamo i momenti per farli diventare unici. E ci riusciamo”.

Esperienze taylor made in Scandinavia per clientela esigente anche da parte di Norvegian Adventures AS:

a bordo di piattaforme illuminate tra i ghiacciai, in navigazione tra i fiordi con tappa nelle numerose isole in mezzo alla natura vergine, con gli orsi polari nelle Swalbard, o tra le casette colorate dei pescatori di merluzzo nelle Lofoten. Naturalmente con un risveglio colorato dall’aurora boreale e dalla magia delle luci del Nord.



ESPLORAZIONI AUTENTICHE

Nella sala presentazioni della press area al Palazzo dei Congressi di Cannes, le immagini di contesti naturalistici e i rendering di nuove strutture ricettive si avvicendano sullo schermo.

Le slides scorrono anche per Preferred, realtà di spicco presente con 30 affiliati in tutti e 5 i continenti. Imminenti aperture nel 2022 sono in calendario a Zanzibar (maggio) Como (giugno), Berlino (estate) Oslo (settembre) e Washington (autunno).

Glamping e campi tendati di lusso di 170 mq. sono l’offerta di Nayara Resorts in Costarica e nel deserto del Cile, con piscine ricavate in habitat a diretto contatto con gli elementi primordiali della terra. La scelta può spaziare (è proprio il caso di dirlo!) fino all’Alto Atacama e in Patagonia per avere accesso all’osservatorio astronomico in pieno deserto. E uscire a rimirar le stelle.



LA DOLCE VITA

Il gruppo Cappella, per i suoi ospiti internazionali, offre invece i Cappella Moments, escursioni ispirate all’italianissima Dolce Vita, con giri in Vespa o a bordo di side car per intermezzi divertenti.

La Dolce Vita è anche il nome, in versione lusso, del treno più iconico al mondo, l’Orient Express, che Accor annuncia sarà sulle rotaie nel 2023 con partenza da Venezia e fermate anche a Cortina, Torino, Roma, oltre alla tratta classica.



NATURA E SOSTENIBILITÀ

Fil rouge della domanda e offerta di ospitalità per il segmento alto è sempre e comunque la natura.

Gli hotel mostrano con orgoglio la loro dotazione di lussureggianti giardini e rigogliosi orti biologici i cui prodotti vengono impiegati nei ristoranti interni. Infinity pool e aree yoga sono al centro dell’offerta benessere e se un tempo era il fintness e lo sculpturing del corpo la carta vincente, ora è il relax psicofisico e la pace interiore il vero traguardo.



FARE DEL FUTURO UN’ISOLA FELICE

In tale scenario il marchio Beyond Green accoglie e avvalla le scelte di grandi colossi dell’ospitalità mondiale dove natura, cultura e comunità siano i pilastri portanti per costruire un presente e futuro di valore, che si concretizzano con il monitoraggio dell’acqua, la conservazione energetica, contributi e azioni etiche in favore dell’infanzia, protezione della biodiversità.

Se il futuro può prefigurarsi un’isola felice, Hurawalhi Island resort and Kudadoo ha ciò che si desidera: 15 isole alle Maldive, di cui una privata, e per l’accoglienza degli ospiti ha già coniato il motto: anything, anywear anytime.

Da Cannes - che festeggia con un prezioso cuore rosso i primi 20 anni di vetrina internazionale del turismo di lusso - è tutto. O comunque, una buona parte.